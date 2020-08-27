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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Giresun'da selin izleri siliniyor

DHA

Giresun'da selin izleri siliniyor


Yaprak KOÇERNedim KOVANHüseyin KALAY/GİRESUN, (DHA) GİRESUN´da sağanak sonucu meydana gelen, 3'ü asker 9 kişinin hayatını kaybettiği, 2'si asker 7 kişinin kaybolduğu, 17 binanın yıkıldığı, 361 bina ile alt ve üst yapıda ağır hasarın oluştuğu selin izleri silinmeye çalışılıyor. Ekipler, selin etkilediği cadde ve sokaklar ile ev ve iş yerlerinde temizlik çalışması yürütüp, enkaz ve molozları kaldırıyor. Kayıp 2'si asker 7 kişiyi de arama çalışmaları sürüyor. 
Giresun'da cumartesi akşamı etkili olan sağanak nedeniyle sel ve heyelanlar meydana geldi. Kentte 3'ü asker 9 kişi hayatını kaybetti, 2'si asker 7 kişi ise kayboldu. Dereli ilçesinde; dereler taştı, cadde ve sokaklar nehre döndü, park halindeki araçlar sel sularına kapılarak sürüklendi. 17 binanın yıkıldığı, 361 yapının hasar gördüğü kentte alt ve üst yapı ile elektrik, su ve telefon hatları da zarar gördü. Kentte selin izlerinin silinmesi için yoğun çalışma sürdürülüyor. Bakanlıkların koordinesinde Devlet Su İşleri (DSİ), Karayolları, AFAD, İl Özel İdaresi, belediyeler, asker ve polislerin desteği ile selin etkilediği cadde ve sokaklar ile ev ve iş yerlerinde temizlik çalışması yürütülüyor, enkaz ve molozları kaldırıyor.
EKİPLER SEFERBER
Selin vurduğu Dereli ilçesinde, Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve polis ekipleri de sokakların balçıktan arındırılması için çalışıyor. Kentte alt ve üst yapıdaki hasarların onarılması için de ekipler çalışma yürütüyor. Afetin yaşandığı ilk geceden itibaren yardım çalışmalarını sürdüren Kızılay ekipleri de selzedeler ve temizlik çalışması yürüten ekiplere, gıda desteğinde bulunuyor. Mobil aşevleriyle ilçe halkına sıcak çorba ile yemek dağıtılıyor. 
5 BAKAN BÖLGEDE
Afetin yaralarının sarılması için yürütülen çalışmaları bakanlar da yerinde takip ediyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de sel bölgelerinde halkı ziyaret ediyor, bakanlıklarına bağlı kuruluşların çalışmalarını denetliyor. Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Kaya Yıldız ve AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu da sahada ekiplerle birlikte çalışmalara katılıyor.
HASAR TESPİTİ SÜRÜYOR
Giresun'da sel ve heyelanlara ilişkin 90 kişilik ekip, hasar tespit çalışması yürütüyor. Kentte ilk belirlemelere göre, 7 ilçede sel ve heyelan meydana geldi; 17 bina yıkıldı, 361 bina hasar aldı. 40'a yakın bina tahliye edildi, onlarca köprü ve menfez de çöktü. Sel felaketi, bölgede hasat dönemindeki fındıkta ise kayba neden oldu. Bazı üreticilerin bahçeden toplayıp, kurutmak üzere harmana serdiği fındık, selle birlikte gitti. Fındık bahçeleri sel nedeniyle zarar görürken, harmanda kurutulmak üzere bekletilen fındığın bir kısmı ise çamurla kaplandı. Fındıkla ilgili zararın tespiti için ekipler, çalışma yürütüyor.DHA-Genel Türkiye-Giresun Yaprak KOÇER-Nedim KOVAN-Tolğa SAĞLAM-Selay SAYKAL-Hüseyin KALAY-Nurullah CABRİ
2020-08-27 09:53:13

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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