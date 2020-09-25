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Sel anında ve sonrasında bu uyarılara dikkat ! Giresun Üniversitesi Sivil Savunma Uzmanı Ertuğrul Yalçın: "Kısa süreli yoğun yağışın ani sele, uzun süreli yağışın nehirlerin ve derelerin taşmasına neden olabileceğini unutmayın" "Hızla akan 15-20 cm derinlikteki suyun bir insanı devirebileceğini, 60 cm derinlikteki suyun bir otomobili sürükleyebileceğini unutmayın"

İHA

Giresun Üniversitesi Sivil Savunma Uzmanı Ertuğrul Yalçın, sel ve su taşkınlarına karşı uyarılarda bulunarak, bireysel ve toplumsal anlamda bilinçli olmak gerektiğini söyledi.

Sel anında ve sonrasında bu uyarılara dikkat ! Giresun Üniversitesi Sivil Savunma Uzmanı Ertuğrul Yalçın: "Kısa süreli yoğun yağışın ani sele, uzun süreli yağışın nehirlerin ve derelerin taşmasına neden olabileceğini unutmayın" "Hızla akan 15-20 cm derinlikteki suyun bir insanı devirebileceğini, 60 cm derinlikteki suyun bir otomobili sürükleyebileceğini unutmayın"

Giresun Üniversitesi Sivil Savunma Uzmanı Ertuğrul Yalçın, sel ve su taşkınlarına karşı uyarılarda bulunarak, bireysel ve toplumsal anlamda bilinçli olmak gerektiğini söyledi.
Sel ve su taşkınlarında en çok etkilenen illerin Doğu Karadeniz’de olduğuna dikkat çeken Sivil Savunma Uzmanı Ertuğrul Yalçın, “Her doğa kaynaklı afette olduğu gibi sel ve taşkınlara karşı hazırlıklı ve eğitimli olmak, bireysel ve toplumsal anlamda bir zorunluluk ve sorumluluktur. Giresun’da hatırlanırsa, 2007 ve 2009 yıllarının yaz aylarındaki yoğun yağışlardan sonra büyük maddi hasarlara ve can kayıplarına yol açan sel ve taşkın olayları meydana gelmiştir. Geçtiğimiz 22 Ağustos’ta yaşadığımız ve halen yaraları sarılmaya çalışılan, başta Dereli olmak üzere Yağlıdere, Espiye, Doğankent ilçelerimizi etkileyen sel ve taşkınlar, ülkemizin son yıllarda yaşadığı en büyük sel afeti olarak kayıtlara geçmiştir. Her doğa kaynaklı afette olduğu gibi, sel ve taşkınlara karşı hazırlıklı ve eğitimli olmak, bireysel ve toplumsal anlamda bir zorunluluk ve sorumluluktur” dedi.

Sel ve su taşkınlarında alınacak önlemler
Sel ve taşkınlardan korunmak için alınabilecek önlemler hakkında da bilgi, veren Yalçın, “ Sel uyarılarını radyo, televizyon ve sosyal medyadan takip edin. Meteoroloji duyurularını dinleyin veya gerekirse meteorolojiden telefonla bilgi alın. Kısa süreli yoğun yağışın ani sele, uzun süreli yağışın nehirlerin ve derelerin taşmasına neden olabileceğini unutmayın. Evdeki değerli eşya ve önemli belgeleri yüksek yerlere kaldırın. Elektrikli eşyaların fişini çekin, yerde elektrikli eşya bulundurmayın. Zarara yol açabilecek ya da zarar görebilecek eşyaları güvenli yerlere kaldırın. Su kaynakları kirlenebileceğinden, kapalı kaplarda yeteri kadar su depolayın. Suyun evi terk ettiği her yerden içeri de girebileceği unutmayın ve önlem amacıyla kum torbaları temin edin. Selin kullanabileceği ark, hendek, çukur ve vadi gibi yerlerden uzak durun. Açık alandaysanız, yüksek yerlere çıkın. Asla sel suyu içinde araba kullanmayın, ölümlerin yüzde 80’inin araç içinde olduğunu unutmayın. Aracınızı selden etkilenmeyecek bir yere çekin. Sel suyu, akıntı ya da nehirlerde yürümeye çalışmayın. Hızla akan 1520 cm derinlikteki suyun bir insanı devirebileceğini, 60 cm derinlikteki suyun bir otomobili sürükleyebileceğini unutmayın. Çok gerekmedikçe otomobille yolculuğa çıkmayın. Karanlıktaysanız mum, kibrit, çakmak değil, el feneri kullanın. Sel suyu ile temas etmiş bütün gıda malzemelerini atın.” uyarısında bulundu.

"Özellikle geceleri, selin tehlikelerini görmek güçleşeceğinden daha dikkatli olunmalıdır"
Sel veya taşkından sonra yapılması gerekenler konusunda da uyarılarda bulunan Sivil Savunma Uzmanı Ertuğrul Yalçın, “Devrilen direkler veya düşen, kopan kablolar düşünülerek, yakınlardaki elektrik kaynaklarından uzak durulmalıdır. Özellikle geceleri, selin tehlikelerini görmek güçleşeceğinden daha dikkatli olunmalıdır. Sel suları ayrıca kanalizasyon ve zehirli kimyasal maddeler içerebilirler. Bir süre şebeke suyu kullanmayın. Konutu terk ederken elektrik ve su vanaları kapatılmalıdır. Sel sırasında elektrikler kesilebilir. Işığa ihtiyacınız olduğunda pilli veya akülü ışıldak veya el feneri kullanın. Evinizdeki küvet ve bidonları şebeke suyunun kirlenme ihtimaline karşı temiz su ile doldurunuz. Araçtaysanız ve herhangi bir arıza oluştuysa, araç hemen terk edilerek yüksek bir yere çıkılmalıdır. Selden veya taşkından sonra resmi yetkililerin uyarı ve isteklerini dikkate alın, talimatlara uygun” açıklamasında bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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