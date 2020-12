Giresunspor - Altınordu: 2-0

Hakan KABAHASANOĞLU / GİRESUN (DHA)STAT: Giresun Atatürk

HAKEMLER: Burak Şeker (xx), Hakan Karabalcık (xx), Murat Tuğberk Curbay (xx)

GİRESUNSPOR: Onurcan (xx) Hayrullah (xxx), Diarra (xxx), Sergen (xxx), Hüsamettin (xxx), Mehmet (xx) (Dk. 46 Uzodimma xxx), Erol Can (xxx), Sergio Junior (xx), Caner Hüseyin (xxx) (Dk. 81 Kerem x), Nalepa (xxx) (Dk. 81 Traore x), Balde (xx) (Dk. 90+2 Yasin)

ALTINORDU: Erhan (xx) Yusuf Yalçın (xx), Sinan (xx), Kahraman (xx), Furkan (x) (Dk. 46 Yusuf Can x), Oğulcan (xx), Muzaffer (xx), Ufuk (x) (Dk. 70 Hüseyin x), Ahmet İlhan Özek (xx), Metehan (xx) (Dk. 84 Burak), Ahmet Dereli (x) (Dk. 61 Enis x)

GOLLER: Dk. 67 Uzodimma, Dk. 77 Hayrullah (Giresunspor)

SARI KARTLAR: Traore, Erol Can (Giresunspor) Muzaffer, Furkan (Altınordu)TFF 1´inci Lig'in 15'inci haftasında Altınordu´yu kendi sahasında 2-0 mağlup eden Giresunspor, ligin yeni lideri oldu.Her iki takımın da yayıncı kuruluşu protestosuyla başlayan maçın 2´nci dakikasında Mehmet Taş´ın ortasında defanstan geri gelen topa Caner Hüseyin vurdu, top yandan auta çıktı.

3´üncü dakikada Ahmet İlhan´ın sert şutunu kaleci Onurcan kornere gönderdi.

6´ncı dakikada ceza sahasına giren Balde´nin çaprazdan vuruşunda kaleci Erhan meşin yuvarlağı köşeden kornere gönderdi.

16´ncı dakikada Caner´in ortasına hareketlenen Balde´nin yakın mesafeden vuruşunu kaleci yine kornere attı.

40´ıncı dakikada Giresunspor´da Balde´nin ters vuruşunda kaleci Onurcan topu çizgide kontrol etti.

43´üncü dakikada Caner´in geriye çıkardığı topa sert vuran Nalepa´nın şutu direkten dışarı çıktı.

49´uncu dakikada Nalepa´nın ortasına yükselen Sergen´in kafa vuruşu direğin dibinden dışarı gitti.

62´nci dakikada Ahmet İlhan çalımlarla ceza sahasına girdi, şutunda kaleci Onurcan topu kornere attı.

67´nci dakikada Nalepa´nın yaptığı ortada Balde kafayla topu arkaya aşırdı. Arka direğe hareketlenen Uzodimma kafa vuruşunda top ağlara gitti: 1-0.

75´inci dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Yusuf Yalçın´ın şutunu Diarra yatarak müdahale etti. Sonrasında defans topu uzaklaştırdı.

77´nci dakikada Erol Can´ın pasında ceza alanı içinde topla buluşan Sergio, pasını gerilerden gelen Hayrullah´a verdi. Bu oyuncunun sert şutunda top ağlarla buluştu: 2-0.

Maçta başka gol olmadı ve rakibini 2-0 yenen Giresunspor, liderliğe yükseldi.DHA-Spor Türkiye-Giresun Hakan KABAHASANOĞLU

