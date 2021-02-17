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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kar yüzünden mahsur kalan hastaların imdadına 112 çalışanları yetişti

İHA

Kar yüzünden mahsur kalan hastaların imdadına 112 çalışanları yetişti

Giresun’da kar yüzünden köylerinde mahsur kalan hastaların imdadına 112 ekipleri yetişiyor.
Dün akşamdan beri etkili olan kar yağışına rağmen 112 sağlık ekiplerinin de mahsur kalan hastalara ulaşma çabaları güçlükle sürdürülüyor. İl Özel İdaresi ve belediye ekiplerinin desteğiyle 112 ekiplerinin 23 vakaya ulaşıldığı bilgisi verildi. Dereli ilçesinde gebe kadın kar yağışı yüzünden köyünde mahsur kaldı. İmdadına İl Özel İdaresi ve Belediye ekiplerinin desteğiyle sağlık çalışanları yetişti. İlçenin Akkaya Köyünde kanaması olan hamile kadının yakınları 112 Acil Servisi arayarak yardım istedi. Yoğun kar yağışı yüzünden köyünde mahsur kalan gebe kadının imdadına karpaletli ambulansla ulaşıldı. Gebe kadının ve bebeğin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
Müdahale edilen vakalar içerisinde Tirebolu Avcılı Köyünde çatı temizlerken düşen bir vatandaşın ve Karademir Köyü’nde 4 aylık bir bebeğin de bulunduğu bildirildi.

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