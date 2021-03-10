Engelli kadının yol sorunu çözüldü Görele Kaymakamlığı, engelli ve yaşlı kadının talebine kayıtsız kalmayarak yol sorununu çözdü.

Giresun’un Görele ilçesine bağlı Taşlık Köyü’nde tekerlekli sandalyeyle yaşayan 71 yaşındaki Emine Eyibil’in bir süre önce dile getirdiği yol talebi kaymakamlık tarafından yerine getirildi.

Birkaç yıl önce geçirdiği felç ve bel fıtığı rahatsızlığı nedeniyle yürüyemeyen Eyibil, evlerinden köy ana yoluna kadar patika yol nedeniyle gitmekte güçlük çekince, oğlu ve yakınları tarafından yaklaşık 50 metre yola ihtiyacı olduğu dile getirilmişti.

Taşlık Köyü’ndeki Emine Eyibil’in talebine duyarsız kalmayan Görele Kaymakamlığı İlçe Özel İdaresi’ne talimat vererek ihtiyaç duyulan yol yapımını gerçekleştirdi.

Annesi Emine Eyibil’i yol olmadığı için el arabasıyla taşıma çilesinden kurtulduğunu ifade eden Nevzat Eyibil “Annem bel fıtığından ve geçirdiği kısmi felç nedeniyle yürüyememektedir. Tedavisi nedeniyle sık sık hastaneye götürmemiz gerekiyor. Yol olmadığından dolayı araç yoluna kadar el arabasıyla taşımak zorunda kalıyorduk. Bu sorunu Kaymakamlığımıza iletince de duyarsız kalmadılar. Evimizin kapısından köy ana yoluna kadar yaklaşık 50 metrelik yolun yapımı gerçekleştirildi. Yol sorunumuzu kısa zamanda çözen ve bu hizmeti bize sunan Kaymakamlığımıza şükranlarımızı sunuyoruz” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.