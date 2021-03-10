Engelli kadının yol sorunu çözüldü Görele Kaymakamlığı, engelli ve yaşlı kadının talebine kayıtsız kalmayarak yol sorununu çözdü.

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Engelli kadının yol sorunu çözüldü Görele Kaymakamlığı, engelli ve yaşlı kadının talebine kayıtsız kalmayarak yol sorununu çözdü.

İHA

Engelli kadının yol sorunu çözüldü Görele Kaymakamlığı, engelli ve yaşlı kadının talebine kayıtsız kalmayarak yol sorununu çözdü.

Giresun’un Görele ilçesine bağlı Taşlık Köyü’nde tekerlekli sandalyeyle yaşayan 71 yaşındaki Emine Eyibil’in bir süre önce dile getirdiği yol talebi kaymakamlık tarafından yerine getirildi.
Birkaç yıl önce geçirdiği felç ve bel fıtığı rahatsızlığı nedeniyle yürüyemeyen Eyibil, evlerinden köy ana yoluna kadar patika yol nedeniyle gitmekte güçlük çekince, oğlu ve yakınları tarafından yaklaşık 50 metre yola ihtiyacı olduğu dile getirilmişti.
Taşlık Köyü’ndeki Emine Eyibil’in talebine duyarsız kalmayan Görele Kaymakamlığı İlçe Özel İdaresi’ne talimat vererek ihtiyaç duyulan yol yapımını gerçekleştirdi.
Annesi Emine Eyibil’i yol olmadığı için el arabasıyla taşıma çilesinden kurtulduğunu ifade eden Nevzat Eyibil “Annem bel fıtığından ve geçirdiği kısmi felç nedeniyle yürüyememektedir. Tedavisi nedeniyle sık sık hastaneye götürmemiz gerekiyor. Yol olmadığından dolayı araç yoluna kadar el arabasıyla taşımak zorunda kalıyorduk. Bu sorunu Kaymakamlığımıza iletince de duyarsız kalmadılar. Evimizin kapısından köy ana yoluna kadar yaklaşık 50 metrelik yolun yapımı gerçekleştirildi. Yol sorunumuzu kısa zamanda çözen ve bu hizmeti bize sunan Kaymakamlığımıza şükranlarımızı sunuyoruz” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Doğankent ilçesinde afetin izleri siliniyor
YEREL HABERLER Doğankent ilçesinde afetin izleri siliniyor
Giresunspor Kulüp Başkanı Hakan Karaahmet: “Giresunspor’un bütün sorumluluğu bana ait”
YEREL HABERLER Giresunspor Kulüp Başkanı Hakan Karaahmet: ...
Karadeniz´de tarım, hayvancılık ve sanayi projelerine destek
YEREL HABERLER Karadeniz´de tarım, hayvancılık ve sanayi projelerine ...
Giresun’da Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadınlara karanfil dağıtıldı
YEREL HABERLER Giresun’da Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadınlara ...
Fındık üreticisinin zirai don endişesi
YEREL HABERLER Fındık üreticisinin zirai don endişesi