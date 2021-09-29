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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Giresun'da uygulama oteli ve kamu misafirhaneleri öğrencilerin kullanımına açıldı

İHA

Giresun'da uygulama oteli ve kamu misafirhaneleri öğrencilerin kullanımına açıldı

Giresun'da üniversite öğrencilerinin yurt sorununu çözmek için Vali Enver Ünlü başkanlığında yapılan toplantıda uygulama oteli ve kamu misafirhanelerinin yurt hizmetinde kullanılması kararlaştırılırken, özel yurtların da ücretlerinde yüzde 15’e varan indirim yapması kararı alındı.
Giresun Valiliğinden yapılan açıklamada, “Vali Enver Ünlü başkanlığında Üniversite Güvenlik ve Koordinasyon Toplantısı’nda ilimizde üniversiteye yerleşen öğrencilerin uygulama oteli ve tüm kamu misafirhanelerinde Kredi ve Yurtlar Kurumu ( KYK) ücret tarifesi üzerinden barınması kararlaştırıldı. Başvurular ise Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne yapılabilecek” denildi.

Bin 100 öğrenci yedekte kaldı
Öte yandan, Giresun Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nden alınan bilgilere göre Giresun merkezde 2 bin 224 öğrenci KYK’ya yerleşirken, bin 100 öğrenci ise yedekte kaldı. KYK’ya yerleşemeyen öğrenciler için alternatif olan özel yurt ücretinde de yüzde 15’e varan indirim sağlaması yönünde görüşüldüğü belirtilirken, özel yurt kapasitelerinin yüzde 35 oranında dolduğu, kız yurtlarında 597, erkek yurtlarında da 436 olmak üzere bin 33 öğrenci için boş kontenjanın bulunduğu belirtildi.

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