Alo 191 hattı sayesinde 40 yıllık alkol bağımlılığından kurtuldu Alkol bağımlılığından kurtulan Ahmet Şen’i doğum gününde sağlık çalışanları yalnız bırakmadı Ahmet Şen: “Benim yıllarım boşuna gitmiş. Ben bıraktıysam herkes bırakabilir”

40 yıl önce başladığı alkol alışkanlığından kurtularak hayatında yeni bir sayfa açan Ahmet Şen, alkol nedeniyle kaybettiği yıllarını telafi etmeye başladı. Sağlık Bakanlığının Alo 191 hattına başvurarak 2 ay gibi bir sürede normal hayatına dönen Şen, “Bırakılmayacak bir şey değil. Ben böyle olduğunu bilseydim çoktan bırakırdım” dedi.

Giresun merkeze bağlı İnişdibi köyünde yaşayan 4 çocuk babası 59 yaşındaki Ahmet Şen, son 34 yılı her gün olmak üzere 40 yıldır alkol kullanıyordu. Alkol kullanımı nedeniyle ailesi ve çevresiyle yaşadığı sorunları çığ gibi büyüyen Şen, çareyi Sağlık Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Alo 191 Uyuşturucu ile Mücadele Danışma ve Destek Hattına başvurmakta buldu. Yaklaşık iki ay gibi bir sürede hayatını geri kazanan Ahmet Şen’i doğum gününde sağlık ekipleri yalnız bırakmadı. Giresun İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Ersin Karadeniz, Yağlıdere İlçe Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. İbrahim Yuva ve İl Sağlık Müdürlüğü çalışanları, Ahmet Şen’i evinde ziyaret ederek “Aslında bugün senin yeniden doğduğun gün” diyerek mutluluğuna ortak oldular.

Alkol bağımlılığı ile geçen kötü günlerini geride bıraktığını belirten Şen, o günleri şöyle anlattı:

“Benim alkolle 50 yıldır tanışıklığım var. 40 yıl içtim ama son 34 yıl boyunca her gün içtim. Sabah uyandıktan 1 saat sonra alkole başlıyordum. Örneğin 7’de kalktıysam 8’de, 8’de kalktıysam 9’da içmeye başlardım. Öğleden sonra 1 saat falan uyurdum. Uyandıktan sonra gece kaçta biterse o zamana kadar devam ederdim. Yapma alkole kadar gittim. Çünkü maddiyat yetmiyordu. Her gün içene yetmiyor. Sonuçta o da sağlığımızı tamamen bozmuştu. Ama şimdi sağlığımda yerinde. Kendimi gayet güzel hissediyorum.”



"Ben kahvaltının ne olduğunu yeni öğrendim"

Eşi ve çocukları ile yaşadığı sorunları gittikçe büyüyen Şen, kızı Nurdan Günaydın’ın Alo 191 hattını arayıp randevu aldığını ve tedaviye başladığını ifade etti. Şen, tedavi sürecinde doktorların çok iyi ilgilendiğini vurgulayarak

“Çocuklarım ile eşim bu işin böyle gitmeyeceğini daha doğrusu kazan kaldırdılar bana. Ya biz ya da alkol diye. Alo 191 hattını arayıp randevu alacağız dediler. Daha önce araştırmışlar. Ben bilmiyordum böyle bir şey olduğunu. Onlarda randevu verip ilgili doktora yönlendirdiler. Gittik doktor beyde ilgilendi. Bırakmaya niyetli misin diye sordu, ben de evet dedim. Sonra ilaçlarımı yazıp bizi gönderdi. Ama o gün içtim yine. Ertesi gün sabah ilaçlarımı almaya başladım. O zaman içmeyi bıraktım. Bıraktığımı düşünüyorum. Çok iyiyim ve rahatım. Yani ben kahvaltının ne olduğunu öğrendim. Sarhoş görüntüsünün çok kötü bir görüntü olduğunu öğrendim. Önceden sarhoş olduğum için farkına varamıyordum. İnsanların yaklaşımı da değişiyordu. Normal insan gibi görünmüyordu herhalde. Şu an çok iyiyim. Herkeste memnun. Bir kötü tarafım vardı. Onu da sildin diyorlar. Bu da beni onore ediyor doğrusu” dedi.

Alkolden uzak eksi günlerine kavuşan Şen, alkol alışkanlığı olan herkesi bırakmaya davet etti. Şen, “Bırakılmayacak bir şey değil. Ben böyle olduğunu bilseydim çoktan bırakırdım. Doktorlar yönlendiriyor. Sadece niyetlenip doktora gitsinler. Çok ilgileniyorlar. Keşke ben böyle olduğunu bilseydim. Benim yıllarım boşuna gitmiş. Ben bıraktıysam herkes bırakabilir. Tavsiye ediyorum. Bırakın. Alkolsüz günler çok güzel gerçekten” şeklinde konuştu.

Ahmet Şen’in eşi Nokta Şen, artık huzurlu günlerine geri döndüklerini ifade ederek, “Şu anda değişim çok güzel. Ama öncesinde hayatımız hiç yoktu. Hayatlarımız çok kötüydü. Ama şimdi zamanı geri almak istiyorum. Kaybettiğim hayatımı geri almak istiyorum. Ama alamayacağım. Şimdi hiç olmazsa ne olduğumuzu biliyoruz. 2 aydır çok huzurluyuz ve mutluyuz” diye konuştu.



“Ahmet amca gibi kısa sürede normal hayatınıza geri dönebilirsiniz"

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Giresun İl Sağlık Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Muhammet Bulut, bu tür bağımlılığı olanların Alo 191 hattına başvurabilecekleri ve Ahmet Şen gibi kısa sürede sağlıklarına kavuşabileceklerini dile getirdi. Bulut “Ahmet Şen, yıllarca hayattan zevk alamayan açıkçası ailesiyle beraber düzgün bir hayatı olmayan bununla birlikte kullandığı maddenin getirdiği sağlık sorunlarıyla beraber yaşayan bir amcamız. Sağlık Bakanlığımızın ilgili hizmeti olan Alo 191 hattıyla yakınının vasıtasıyla iletişime geçilip kısa sürede sonuç aldığımız bir hastamız. Çevrenizde, yakınınızda Ahmet amca gibi yakınınız varsa ve bu durumdan mustarip olan, madde bağımlılığını bırakmak isteyen ve bırakamayan gönüllü kişilerimiz varsa sizlerde mutlaka iletişime geçin. Ahmet amca gibi bir iki hafta gibi kısa bir sürede normal hayatınıza dönebilirsiniz. Vatandaşlarımızdan isteğimiz Alo 191 Uyuşturucu ile Mücadele Destek Hattımızı daha sık kullanmaları gerçekten Bakanlığımızın verdiği hizmetten farkında olmaları ve yakınlarının en kısa sürede sağlığına kavuşmalarını temenni ediyoruz” çağrısında bulundu.

7 Ağustos 2021 tarihinde Giresun Prof. Dr. İlhan Özdemir Devlet Hastanesinde başladığı tedavi sürecine devam eden Ahmet Şen ve ailesi başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere Giresun İl Sağlık Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Muhammet Bulut’a ve sağlık çalışanlarına verdikleri destek için teşekkür etti.

