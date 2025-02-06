Giresun Belediyesi karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor
Giresun Belediyesi, kar yağışı nedeniyle bazı mahallelerde günlük yaşamın olumsuz etkilenmemesi için çalışma yürütülüyor.
Giresun Belediyesi, kar yağışı nedeniyle bazı mahallelerde günlük yaşamın olumsuz etkilenmemesi için çalışma yürütülüyor.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ekipler kentin yüksek kesimindeki Kavaklar, Kayadibi, Seldeğirmeni ve Cumhuriyet mahallelerinde kar küreme çalışması gerçekleştirdi.
Belediye Başkanı Fuat Köse, kar yağışı sonucu aksama olmaması için bekleyen ekiplerin anında müdahaleye başladığını belirterek, şu ana kadar herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığını ve çalışmaların sürdürüleceğini kaydetti.
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