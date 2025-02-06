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        Giresun Belediyesi karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor

        Giresun Belediyesi, kar yağışı nedeniyle bazı mahallelerde günlük yaşamın olumsuz etkilenmemesi için çalışma yürütülüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2025 - 14:29 Güncelleme: 06.02.2025 - 14:29
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        Giresun Belediyesi karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor
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        Giresun Belediyesi, kar yağışı nedeniyle bazı mahallelerde günlük yaşamın olumsuz etkilenmemesi için çalışma yürütülüyor.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ekipler kentin yüksek kesimindeki Kavaklar, Kayadibi, Seldeğirmeni ve Cumhuriyet mahallelerinde kar küreme çalışması gerçekleştirdi.

        Belediye Başkanı Fuat Köse, kar yağışı sonucu aksama olmaması için bekleyen ekiplerin anında müdahaleye başladığını belirterek, şu ana kadar herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığını ve çalışmaların sürdürüleceğini kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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