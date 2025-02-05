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        Giresun'un bazı ilçelerinde eğitime kar engeli

        Giresun'un 3 ilçesinin tamamında, bazı ilçelerinin de köy okullarında eğitime yarın ara verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2025 - 23:50 Güncelleme: 05.02.2025 - 23:50
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        Giresun'un bazı ilçelerinde eğitime kar engeli
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        Giresun'un 3 ilçesinin tamamında, bazı ilçelerinin de köy okullarında eğitime yarın ara verildi.

        Valilikten yapılan açıklamada, Alucra, Çamoluk ve Şebinkarahisar'da kar yağışı ile buzlanma riski nedeniyle tüm okullarda 6 Şubat Perşembe günü eğitime bir gün süreyle ara verildiği belirtildi.

        Merkez ile Dereli, Espiye, Görele, Güce ve Piraziz ilçelerindeki köy okullarında eğitime ara verildiği aktarılan açıklamada, bu ilçelerde taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilerin idari izinli sayılacağı kaydedildi.

        Açıklamada, Yağlıdere'nin Üçtepe beldesi ile Bulancak'ın Aydındere ve Kovanlık beldelerindeki tüm okullarda eğitime ara verildiği aktarıldı.

        Doğankent ve Eynesil ilçelerinde ise taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilerin idari izinli sayılacağı ifade edildi.

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