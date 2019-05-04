Gece saat 01.00 sıralarından gelen ihbar üzerine harekete geçen Karayolları Ekipleri Dereli ilçesi Kotona mevkiinde çalışmalara başladı. Heyelanın kara yolu üzerine gelmesinden dolayı 112 ekipleri ile AFAD ekipleri de heyelan bölgesine sevk edildi. Jandarma ise bölgede güvenlik önlemini aldı.

Karayolları Giresun Şube Şefi Kadri Altıntaş, İHA’ya yaptığı açıklamada, “Kotona mevkiin de büyük bir heyelan meydana gelmiştir. Gece saat 1’de ihbar geldi saat 2’de ise iş makinelerini olay yerine sevk ettik ve çalışmalar bu saate kadar devam ediyor. Yolumuz açılana kadar ulaşım servis yolunda verilmektedir” dedi.