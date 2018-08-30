30 Ağustos Zafer Bayramı Giresun Valiliği önünde düzenlenen törenle kutlandı. Tören için alana gelen ve bayrak flama tutan öğrenciler arasında bulunan bir kız öğrenci tören esnasında baygınlık geçirdi. Alanda bulunan 112 ekipleri tarafından ilk müdahale yapılan öğrenci ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Öğrencinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Valilik önünde düzenlenen törene Karadeniz kırsalını PKK’ya dar eden Jandarma Komando Özel Harekat timi de katıldı.



Törende günün anlam ve önemine ilişkin konuşmayı yanan Binbaşı Tezcan Taşkıran, “Bugün asil Türk milleti ve onun bağrından çıkan kahraman Türk ordusunun 227. Kuruluş yıldönümü ve bu kahraman ordunun en şanlı zaferlerinden biri olan 30 Ağustos Zaferinin 96. Yıldönümüdür. Hamuru vatan sevgisi ve bağımsızlık tutkusuyla mayalanmış, yüce Türk ulusunun hiçbir güç karşısında boyun eğmeyeceği bilen Ulu Önder Atatürk, ulusun bağrından çıkan kahraman Türk ordusuyla birlikte harp tarihinde sonsuza dek unutulmayacak eşsiz bir zafer elde etmiştir. Aslıdan bu bir zaferden öte bir ulusun genç, yaşlı, kadın, erkek demeden tüm fertleri ile verdiği var oluş mücadelesinin en büyük destanıdır” dedi. Konuşmanın ardından yapılan haLk oyunları gösterisi ile tören sona erdi.

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