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Kuveyt Türk’ün yüzde 100 iştiraki olan KT Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından Lonca Girişim Sermayesi Yatırım Fonu kuruldu. 2017’de Kuveyt Türk tarafından kurulan Lonca Girişimcilik Merkezi’nin adını taşıyan fon, teknoloji odaklı ölçeklenebilir girişimlere erken ve büyüme aşaması yatırımları yapmayı hedefliyor. Kuveyt Türk, Lonca Girişim Sermayesi Yatırım Fonu’na ilk yatırımcı olarak 25 milyon TL’lik bir kaynak sağlayacak.

Kuveyt Türk Genel Müdürü Ufuk Uyan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Lonca Girişimcilik Merkezi’ni, teknoloji odaklı ve ölçeklenebilir iş fikirlerine sahip girişimcilerin projelerini desteklemek amacıyla 2017 yılında kurduk. 2018 yılında ise KT Portföy’ün kurduğu Teknogirişim GSYF aracılığıyla sağlık, açık kaynak kodlu ön muhasebe ve finans programı, endüstriyel üretime yönelik 3 boyutlu yazıcı, görüntü işleme, yeni nesil SaaS araştırma ve pazarlama, satış sonrası oto hizmet ve işletmelere yönelik ‘son adım teslimat’ teknolojileri alanlarında 7 şirkete yatırım yaptık" dedi.

Lonca GSYF için ilk yatırımcı olarak 25 milyon TL’lik kaynak ayırdıklarını kaydeden Uyan, "İlerleyen dönemde Lonca GSYF’yi, yurt içinden ve yurt dışından nitelikli bireysel ve kurumsal yatırımcıların da dâhil olduğu bir yapıda girişim ekosisteminin hizmetine sunacağız” diye konuştu.

KT Portföy Yönetimi Genel Müdürü Hamit Kütük ise, "Girişimcilerimizin talepleri, bizi erken aşamanın yanı sıra büyüme aşamasındaki girişimlere de yatırım yapmaya yönelik fon kurmaya sevk etti. 2 yıllık süreç içinde teknoloji odaklı ölçeklenebilir şirketlere erken aşama ve sonrasında büyüme sermayesi yatırımları yapmayı planlıyoruz" ifadelerini kullandı.