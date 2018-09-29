girişimcilik
Girişimcilik
Haberler > Ekonomi > Girişimcilik

Girişimcilik dünyasının merkezi Çin'e kayıyor

Dünya girişim ekosisteminin merkezi sayılan ABD'nin Kaliforniya Eyaleti'ndeki Silikon Vadisi, yakın gelecekte bu unvanını Çin'e kaptırabilir. Öyleki, Silikon Vadisi'nin popüler girişimleri ilk aldıkları yatırımdan yaklaşık 10 yıl sonra halka açılmayı başarabilirken, Çinli girişimler ise bu süreyi 5 yılın altına indirmiş durumda. Girişimlerin yaptıkları işin sürdürülebilir olmasının finansmana erişim ve halka arzdan geçtiği biliniyor. Bu iki temel gerçeğin, yakın bir gelecekte dünyanın farklı noktasındaki girişimleri Çin'e yönlendirmesi sürpriz olmayacaktır. Böle bir durumda, ekosistemin tahtının da Silikon Vadisi'nden Çin'e geçmesi bekleniyor. Yiğitcan Yıldız'ın haberi...

29.09.2018 - 12:51 | Güncelleme:

Dünyanın farklı noktalarındaki girişimlerin arasında belirgin farklar olsa bile, coğrafyadan bağımsız olarak tüm girişimlerin ortak beklentisi yatırım çekebilmektir. Bu doğrultuda, yatırımcı bulmanın nispeten kolay olduğu ekosistemlere de farklı ülkelerden girişim göçü yaşanıyor. Bu adreslerden en büyüğü kuşkusuz ABD'nin Kaliforniya Eyaletinde yer alan Silikon Vadisi. Ne var ki, yaklaşık 50 yıldır devam eden bu tablo, yakın bir gelecekte değişebilir. Çünkü dünyanın doğusundaki girişimlerin finansmana erişim süresi son yıllarda batılı rakiplerine fark atmaya başladı.

Habertürk'ten Yiğitcan Yıldız'ın haberine göre, dünyanın en kalabalık ülkesi Çin'de, bir girişimin hayat döngüsünde en önemli mihenk taşı kabul edilen halka arz süreleri dikkat çekiyor. Öyle ki, Silikon Vadisi'nde bir şirketin kuruluşundan halka arzına kadar en az on yıl geçerken, Çin'de henüz birkaç yıllık girişimlerin halka açıldığı görülüyor. Çin'de gerçekleştirilen en büyük halka arzlar incelendiğinde, ilk yatırım aldıktan halka arza kadar geçen ortalama sürenin 3 ile 5 yıl arasında olduğu görülüyor.
Örneğin, ülkenin e-ticaret girişimlerinden Pinduoduo, Seri A yatırımı almasının üzerinden 3 yıl geçmeden 1.6 milyar dolarlık bir halka arza imza atabildi.

(Pinduoduo'nun halka arz anı)

3.5 YILDA MİLYAR DOLARLIK HALKA ARZ

Yine bir başka Çinli girişim Nio, ürettiği elektrikli otomobilleri ile yatırımcısını ikna etti ve Seri A yatırımından 3.5 yıl sonra milyar dolarlık halka arz gerçekleştirdi. Öyle ki, ilk aracını henüz Haziran ayında üreten bir firma bile, milyar dolarlık bir halka arz gerçekleştirmiş durumda. Tesla ile karşılaştırıldığında,  Nio'nun kat ettiği mesafenin önemi daha net anlaşılıyor. Dropbox, Eventbrite ve Docusign gibi popüler Amerikan girişimlerinin ilk yatırımlarının üzerinden 10 yıldan fazla zaman geçtikten sonra halka açılmayı başarabildikleri düşünüldüğünde, Çinli firmaların bu süreci ne kadar hızlı tamamladıkları daha net bir şekilde anlaşılıyor. Bu tabloda pazar yapısı, devlet destekleri ve yatırımcı profili gibi etkenler kuşkusuz büyük bir yer tutuyor, fakat buna rağmen Çinli girişimlerin finansmana erişim hızı baş döndürüyor.

(NIO es8)

YATIRIM İÇİN DAHA ELVERİŞLİ

Girişimlerin çıkış sürelerinin uzunluğu, yani bir girişimin değerini bulup başka bir kişi/firma tarafından satın alınmasına kadar geçen süre, yatırımcının kararını önemli ölçüde etkiler. Bu durumu bir de, risk sermayesi şirketlerinin performansını ölçmek için kullanılan İç Verim Oranı (IRR) hesabına göre irdeleyelim. Örneğin, 1 milyon dolar yatırım yapılan bir girişim eğer 10 yıl sonra 5 milyon dolara satılıyorsa, burada IRR yüzde 20 olarak ölçülmüş oluyor. Fakat bu süre 5 yıla indiğinde IRR'nin oranı yüzde 50'ye yükseliyor. Söz konusu oranların yapılan yatırımın başarısını gösterdiği düşünüldüğünde, önümüzdeki yıllarda girişimlerin ve risk sermayesi şirketlerinin Amerika yerine Çin'e yönelmesi sürpriz olmayacak gibi görünüyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
Sen de Düşüncelerini Paylaş!
2000
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
Yorumlar 0
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER
adblock
Adblocker kullanıyorsunuz.

Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.

Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.

Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.

Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.

Haberturk.com'u izinli listeye nasıl alacağınızı öğrenmek için tıklayınız.