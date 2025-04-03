Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam Girişlerin yasak olduğu 'Hoynat Adası'nı uzaktan izlediler

        Girişlerin yasak olduğu 'Hoynat Adası'nı uzaktan izlediler

        Ordu'da tepeli karabatak kuşlarının yuva yaptığı nadir yerlerden olan Hoynat Adası, Ramazan Bayramı tatilinde yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekti. Ziyaretçiler, girişlerin yasak olduğu adayı, uzaktan dürbünle gözlemleyip, fotoğraf çektirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.04.2025 - 15:25 Güncelleme: 03.04.2025 - 15:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Girişlerin yasaklanınca uzaktan izlediler
        ABONE OL

        Ordu'nun 'Sakin Şehir' ünvanına sahip Perşembe ilçesinde denizle karanın birleştiği yerde bulunan Hoynat Adası, 90 çift tepeli karabatak ile 250 çift gümüş martıya ev sahipliği yapıyor.

        Tarihte gemicilerin depo ve sığınak olarak kullandıkları bilinen ada, nesli tükenme tehlikesi altındaki kuş türlerini barındırması nedeniyle 'Önemli Kuş Alanı' olarak dikkat çekiyor.

        Girişlerin yasaklandığı ve kuşların yaşam alanı olarak bırakılan ada, yerli ve yabancı turistlerin de ilgi odağı oldu.

        Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan çevre düzenlemeleriyle seyir terasına yerleştirilen dürbünlerle, ziyaretçilerin kuş gözlemi yapmasına imkan sağlanıyor.

        "HERKES GELİP GÖRMELİ"

        Ramazan Bayramı tatilinde Hoynat Adası'nı görmek için Kocaeli'den geldiğini belirten Mustafa Evce (35), "Eşim ve çocuklarımla birlikte memleket gezintisine çıktık. Ordu'nun da güzel yerlerini geziyoruz. Burayı da çok anlattılar, biz de görmek için buraya kadar geldik. Hava biraz kapalı ama yine de çok güzel" dedi.

        Samsun'dan gelen Melek Bayrak (39) ise, "Herkesin gelip görmesi gereken bir yer. Karadeniz gerçekten çok güzel. Havasıyla, suyuyla ve doğasıyla muhteşem bir güzellik sizleri bekliyor. Bence gelip, görülmesi gereken bir yer" diye konuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Hoynat Adası
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kosova Avrupa Güzeli üst geçitten düşüp öldü!
        Kosova Avrupa Güzeli üst geçitten düşüp öldü!
        Petrolde OPEC ve tarife düşüşü
        Petrolde OPEC ve tarife düşüşü
        Emeklilerin 3 aylık enflasyon farkı yüzde 10,06
        Emeklilerin 3 aylık enflasyon farkı yüzde 10,06
        Kartal, kupada Göztepe karşısında!
        Kartal, kupada Göztepe karşısında!
        Nisan ayında hava nasıl olacak? İşte son tahminler
        Nisan ayında hava nasıl olacak? İşte son tahminler
        "Mourinho aklını kaybetti!"
        "Mourinho aklını kaybetti!"
        Bayram tatilinin en acı fotoğrafı! Bir anne ve 3 çocuk!
        Bayram tatilinin en acı fotoğrafı! Bir anne ve 3 çocuk!
        Penaltı kararı doğru mu, ofsayt var mı?
        Penaltı kararı doğru mu, ofsayt var mı?
        MSB: Suriye'deki iddialara itibar edilmemeli
        MSB: Suriye'deki iddialara itibar edilmemeli
        İçerisinde yok yok! 8 ton saçılacak
        İçerisinde yok yok! 8 ton saçılacak
        Kılıçdaroğlu: Kurultayda aday değilim…
        Kılıçdaroğlu: Kurultayda aday değilim…
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kardiyoloji uzmanından kalp gribi uyarısı!
        Kardiyoloji uzmanından kalp gribi uyarısı!
        Oğlunun sevgili mesajı babayı öldürdü!
        Oğlunun sevgili mesajı babayı öldürdü!
        Gözler PFDK sevklerinde!
        Gözler PFDK sevklerinde!
        Acı tesadüf
        Acı tesadüf
        Donald Trump'tan 'tarihi' açıklamalar
        Donald Trump'tan 'tarihi' açıklamalar
        Mart ayı enflasyon verileri açıklandı
        Mart ayı enflasyon verileri açıklandı
        Yunanistan'ın 25 milyar euroluk savunma planı
        Yunanistan'ın 25 milyar euroluk savunma planı
        Boykot soruşturmasında 16 gözaltı kararı
        Boykot soruşturmasında 16 gözaltı kararı