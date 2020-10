Hayatımızın En Güzel Yılları (1946)

(The Best Years of Our Lives)



II. Dünya Savaşı’ndan sonra evlerine dönen üç askerin sivil hayata uyum sağlama çabaları... Usta yönetmen William Wyler, savaşın hemen sonrasında duygu sömürüsü ve “Zafer kazandık” hamasetinden uzak durarak, meseleleri çok yönlü ve gerçekçi bir bakış açısıyla ele alıyor. Mac-Kinlay Kantor’un 1945’te yayımlanan “Glory for Me” adlı kitabından yapılan uyarlamanın, 1947’de 7 Oscar kazanması belki şaşırtıcı değildi. Asıl şaşırtıcı olan, filmin seyircilerden gördüğü ilgiydi. Böylelikle, savaşın hemen sonrasında insanların dürüst bir bakış açısına gereksinim duyduğu anlaşılmıştı.