Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Kültür-Sanat Müzik Gitar dörtlüsü 40 Fingers İstanbul'a geliyor

        Gitar dörtlüsü 40 Fingers İstanbul'a geliyor

        Dünyaca ünlü gitar dörtlüsü 40 Fingers, 22 Kasım'da İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda müzikseverlerle buluşacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.10.2025 - 16:06 Güncelleme: 09.10.2025 - 16:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gitar dörtlüsü 40 Fingers İstanbul'a geliyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Dünyaca ünlü gitar dörtlüsü 40 Fingers, 22 Kasım’da ilk kez sahne almak üzere İstanbul’a geliyor. Klasik gitarın sınırlarını zorlayan ve yorumlarıyla milyonlara ilham veren 40 Fingers, İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda sahne alacak.

        40 Fingers, ilk İstanbul konseriyle hem klasik müzik tutkunlarını hem de modern yorumlara açık dinleyicileri bir araya getirecek.

        2000’li yıllarda kurulan grup, Andrea Vittori, Emanuele Grafitti, Matteo Brenci ve Enrico Maria Milanesi’den oluşuyor. Gitarı sadece bir enstrüman değil, bir anlatı aracı olarak kullanan bu dört yetenekli müzisyen, sahneye adım attıkları andan itibaren izleyicilerini zamansız bir müzik yolculuğuna çıkarıyor. Klasik müzikten rocka, film müziklerinden popa uzanan geniş bir repertuvara sahip olan 40 Fingers; 'Sound of Silence'‘, “Bohemian Rhapsody”, “Libertango”, “Game of Thrones Theme”, ''Hotel California'' ve “Cinema Paradiso” gibi ikonik parçaları kendilerine özgü düzenlemeleriyle, fingerpicking tekniğinde uzmanlaşarak yorumluyor. YouTube’da 350 milyondan fazla izlenmeye ulaşan videoları, sahne üzerindeki enerjileri ve teknik ustalıklarıyla dikkat çeken grup, sahnede dört ayrı kişiliği tek bir ses hâline getirerek büyüleyici bir uyum yakalıyor.

        40 Fingers, aralarında Andrea Bocelli, Matteo Bocelli, Amerikalı şarkıcı Tori Kelly ve The Police'ten Andy Summers'ın da bulunduğu çeşitli ulusal ve uluslararası sanatçılarla iş birliği yaptı.

        StagePass organizasyonuyla gerçekleşecek konserin biletleri Biletinal’da satışa çıktı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı
        #40 Fingers
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Gazze'de ateşkeste sona doğru: Mısır'da anlaşma tamam
        Gazze'de ateşkeste sona doğru: Mısır'da anlaşma tamam
        Trump'ın Gazze planıyla ilgili neler biliyoruz?
        Trump'ın Gazze planıyla ilgili neler biliyoruz?
        Rubio'nun notu Trump'ı harekete geçirdi
        Rubio'nun notu Trump'ı harekete geçirdi
        İsrail'in alıkoyduğu 3 Türk milletvekili serbest
        İsrail'in alıkoyduğu 3 Türk milletvekili serbest
        Gazze harabeye döndü!
        Gazze harabeye döndü!
        Gazze'de ateşkes anlaşması sevinçle karşılandı
        Gazze'de ateşkes anlaşması sevinçle karşılandı
        Türkiye'den Gazze'deki ateşkese ilişkin açıklama
        Türkiye'den Gazze'deki ateşkese ilişkin açıklama
        Soğuk hava kaç gün sürecek? Hafta sonu yağış var mı?
        Soğuk hava kaç gün sürecek? Hafta sonu yağış var mı?
        16 yaşındaki çocuk ehliyetsizdi... Ömer daha 5 yaşındaydı!
        16 yaşındaki çocuk ehliyetsizdi... Ömer daha 5 yaşındaydı!
        Kiralık gidenlerde son durum ne?
        Kiralık gidenlerde son durum ne?
        Yaşlı sürücü, gişelerde beton bariyere çarptı!
        Yaşlı sürücü, gişelerde beton bariyere çarptı!
        Nobel Edebiyat Ödülü sahibini buldu
        Nobel Edebiyat Ödülü sahibini buldu
        Çöp kamyonunda arkadaşının boğazını kesti!
        Çöp kamyonunda arkadaşının boğazını kesti!
        Arda Güler bu iki kategoride dünyanın en iyisi!
        Arda Güler bu iki kategoride dünyanın en iyisi!
        Erzurum'da 200 milyon yıllık keşif!
        Erzurum'da 200 milyon yıllık keşif!
        Heidi Klum ile atağa kalktılar
        Heidi Klum ile atağa kalktılar
        Tıp tarihinde ilk: Domuz karaciğeriyle 171 gün yaşadı
        Tıp tarihinde ilk: Domuz karaciğeriyle 171 gün yaşadı
        BES fonları enflasyonu hep yendi
        BES fonları enflasyonu hep yendi
        Taylor Fritz, HT Spor'a konuştu: Torino’da olmayı çok istiyorum
        Taylor Fritz, HT Spor'a konuştu: Torino’da olmayı çok istiyorum