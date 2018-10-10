Diyarbakır Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonlarına son hız devam ediyor. Uyuşturucu tacirleri de yakalanmamak için farklı yöntemler denemeyi sürdürüyor. Başarısız denemelerde bulunan tacirler, kargo şirketleriyle uyuşturucuları batı illerine sevk etmeye çalışıyor.

Habertürk'ten Veysi İpek'ın haberine göre, narkotik ekipleri, önceki gün bir kargo şirketinde yaptıkları kontrolde, batı iline gönderilen kargo içerisinde gitar ve saz içerisine gizlenmiş 173 kilo toz esrar ele geçirdi. Uyuşturucularla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Diyarbakır Bingöl Karayolunda aramalarını sıkılaştıran narkotik timleri, 2 ayrı otomobilde yaptıkları aramalarda 103 kubar esrar ele geçirildi.

Bu operasyonlarla birlikte Diyarbakır polisinin son 1 ayda yapılan 146 operasyonlarda, 1 ton 187 kilo 963 gram toz esrar, 675 kilo kubar esrar, 45 bin 866 kök kenevir bitkisi, 4 kilo skunk, 140 gram eroin ve sentetik haplar ele geçirildi. Operasyonlarda 169 şahıstan 34’ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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