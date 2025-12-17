Habertürk
        Gizem Karaca ile Neslihan Atagül'ün çocuk buluşması

        Gizem Karaca ile Neslihan Atagül'ün çocuk buluşması

        Gizem Karaca ile Neslihan Atagül, çocukları Yaz ile Aziz'i tanıştırdı. Karaca, Atagül ile geçirdikleri bir anı; "Kahveler soğuk içildi. Toplam 10 dakika çocuk dışında başka bir şey konuşabildik" notuyla paylaştı

        Giriş: 17.12.2025 - 08:41 Güncelleme: 17.12.2025 - 08:41
        Çocuklarını tanıştırdılar
        Haziran ayında kızı Yaz'ı kucağına alan Gizem Karaca ile mart ayında oğlu Aziz'e kavuşan Neslihan Atagül, bir araya geldi.

        Çocuklarını tanıştıran iki ünlü oyuncu, birlikte geçirdikleri ana ait bir fotoğrafı da sosyal medya hesaplarından yayımladı. Karaca, paylaşıma; "Kahveler soğuk içildi. Toplam 10 dakika çocuk dışında başka bir şey konuşabildik. Yaz ve Aziz aralarında bir kaç bebekçe laf etti, kesin bizi çekiştirdiler. Bir ara ayrı odalardan mesajlaşıldı ama bir şekilde bir araya gelip iki kelam edildi" ifadelerini not düştü.

        #Gizem Karaca
        #Neslihan Atagül
