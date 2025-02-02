Gizem Karaca: Kaymadım, yuvarlandım

Oyuncu Gizem Karaca, 2017'de evlendiği Kemal Ekmekçi ile bir hayli heyecanlı bekleyiş içinde... Karaca ile Ekmekçi, ilk çocuklarının doğumunu bekliyor.

Gizem Karaca ile Kemal Ekmekçi, doğuma az bir zaman kala kar tatiline çıktı. Karaca, karnı burnunda bir halde çektirdiği fotoğrafları; "Bu kışı, karda kaymak yerine yuvarlanarak geçiriyor olsam da her şey çok şükür yolunda" notuyla paylaştı.