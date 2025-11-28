Habertürk
        GKRY'de "Mağusa'ya tekrar döneceğiz" mesajlı marş | Dış Haberler

        GKRY'de "Mağusa'ya tekrar döneceğiz" mesajlı marş okundu

        Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Lideri Nikos Hristodulidis'in de katıldığı yeni komandolar için düzenlenen törende "Mağusa'ya tekrar döneceğiz" mesajları içeren marş okundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2025 - 21:41 Güncelleme: 28.11.2025 - 21:41
        GKRY'de "Mağusa'ya tekrar döneceğiz" mesajlı marş
        Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY), GKRY lideri Nikos Hristodulidis'in de katıldığı, yeni komandolar için düzenlenen törende "Mağusa'ya tekrar döneceğiz" mesajları içeren marş okundu.

        SigmaLive internet sitesinin haberine göre, Stelios Mavrommatis adlı askeri kampta düzenlenen törende, yeni komandolara yeşil bere takdim edildi.

        Daha sonra komandolar, savaş eğitimi ve fiziksel kondisyonlarını ortaya koyan gösteriler yaptı.

        Hristodulidis ve papazların da katıldığı törende, "Mağusa'ya tekrar döneceğiz" temalı "Soil I Walked, Famagusta" marşının okunması dikkat çekti.

        GKRY lideri, bu ay Baf kentine bağlı Hloraka'da terör örgütü EOKA'ya dair materyallerin sergilendiği "Özgürlük Müzesi"nin açılışını yapmıştı. Hristodulidis, açılışta yaptığı konuşmada, özgürlüklerini EOKA'ya borçlu olduklarını söyleyerek, "Çocuklarımıza ve torunlarımıza EOKA mücadelesini öğretmeliyiz." ifadesini kullanmıştı.

