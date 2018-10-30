Glasgow Rangers - Kilmarnock karşılaşma önü

İskoçya Premiership heyecanı devam ediyor. Glasgow Rangers, 31 Ekim 2018 Çarşamba günü Kilmarnock takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 22:45. Maç öncesi Glasgow Rangers 17 puanla 5. sırada, Kilmarnock 20 puanla 2. sırada bulunuyor. Glasgow Rangers, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Kilmarnock son 5 mücadelede 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 555. İddaa'da Glasgow Rangers kazanır 1.35, berabere biter 4.00, Kilmarnock kazanır 5.00 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 1.85, 2.5 gol üstünün oranı 1.50. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.65.

Glasgow Rangers son haftadaki Hibernian müsabasında 5-5 berabere kaldı.

Kilmarnock, Hearts karşılaşmaında 1-0 kazandı.

Kendi sahasında 4 galibiyet, alan Glasgow Rangers, 14 gol attı ve 2 gol yedi.

Kilmarnock ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 3 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Kilmarnock, 8 gol atarken 5 gol yedi.

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