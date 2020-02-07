Gmail'e kaydolmak ve Gmail hesabına sahip olmak için bir Google hesabına ihtiyacınız vardır. Açacağınız Google hesabıyla Gmail'in yanısıra; Youtube, Blogger, Haritalar gibi tüm Google ürünlerine de sahip olursunuz.

Dolayısıyla bir Google hesabı açtığınızda Google'ın tüm ürün ve hizmetlerinden yararlanabilirsiniz.

GMAIL KAYDOL!

- Gmail hesabı açmak için Google Hesabı oluşturma sayfasına gidin.

- Ekranda gösterilen adımları uygulayarak bir Gmail adresi alın.

- Google'da oturum açmak için oluşturduğunuz hesabı Gmail açmak için kullanın.