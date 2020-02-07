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HaberlerTeknoloji

Gmail hesabı nasıl alınır? Gmail kaydol işlemi: Gmail'de hesap oluşturma

Gmail hesabına sahip olmak için bir Google hesabı oluşturmanız gerekir. Google hesabınız olduğunda Gmail dahil olmak üzere Google'ın pek çok ürünlerinden ve hizmetlerinden faydalanabilirsiniz. Peki Gmail'de hesap oluşturma işlemi nasıl yapılır? Gmail hesabı nasıl açılır? İşte Gmail'de hesap oluşturma, Gmail kaydol işlemi hakkında detaylar...

Gmail kaydol

Gmail'e kaydolmak ve Gmail hesabına sahip olmak için bir Google hesabına ihtiyacınız vardır. Açacağınız Google hesabıyla Gmail'in yanısıra; Youtube, Blogger, Haritalar gibi tüm Google ürünlerine de sahip olursunuz.

Dolayısıyla bir Google hesabı açtığınızda Google'ın tüm ürün ve hizmetlerinden yararlanabilirsiniz.

GMAIL KAYDOL!

- Gmail hesabı açmak için Google Hesabı oluşturma sayfasına gidin.

- Ekranda gösterilen adımları uygulayarak bir Gmail adresi alın.

- Google'da oturum açmak için oluşturduğunuz hesabı Gmail açmak için kullanın. 

 

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