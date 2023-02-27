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Haberler Sağlık Göbek Fıtığı Ameliyatı Sonrası Dikkat Edilmesi Gerekenler: Göbek Fıtığı Ameliyatı Sonrası İyileşme Süreci Ne Kadar Sürer?
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Göbek fıtığı ameliyatı sonrası dikkat edilmesi gerekenler: Göbek fıtığı ameliyatı sonrası iyileşme süreci ne kadar sürer?

Göbek fıtığı yediden yetmişe neredeyse herkeste oluşabilir. Kronik de olabilir herhangi bir rahatsızlıktan kaynaklı da ortaya çıkabilir. Ama bir süre sonra kendiliğinden geçmezse o fıtığın alınması gerekir.

Göbek Fıtığı Ameliyatı Sonrası Dikkat Edilmesi Gerekenler: Göbek Fıtığı Ameliyatı Sonrası İyileşme Süreci Ne Kadar Sürer?
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Buna bağlı olarak da son zamanlarda göbek fıtığı ameliyatlarında ciddi bir artık yaşanıyor. Göbek fıtığı ameliyatı sonrası dikkat edilmesi gerekenler kadar alınması gereken önlemler de önem taşıyor. Bizler de size yazı içerisinde göbek fıtığı ameliyatı sonrası iyileşme süreci ne kadar sürer gibi soruların cevaplarını aktaracağız.

İşte cevaplar!

Göbek Fıtığı Ameliyatı Sonrası Dikkat Edilmesi Gerekenler

Göbek fıtığı ameliyatları çok dikkat isteyen ve iyileşmek için zamana ihtiyaç duyan bir ameliyattır. Buna bağlı olarak ameliyattan sonra eve geldiğinizde dikkat etmeniz gereken bazı şeyler olacak.

Bunun için de göbek fıtığı ameliyatı sonrası neler yapılmaz, biliyor olmalısınız.

  • Kesinlikle ilk 72 saat içerisinde çok fazla hareket etmemelisiniz
  • Ani hareketlerden uzak durun
  • Denize ya da havuza girmeyin.
  • Göbek fıtığı ameliyatı sonrası banyo da oldukça risklidir. Bu sebeple birkaç gün sonra banyo yapın ama suyun ılık olmasına dikkat edin.
  • Arabaya, bisiklete ya da motora binmeyin.
  • Yavaş tempolarla arada bir yürüyüşler yapın.
  • İlk bir ya da iki ay boyunca ağır kaldırmayın
  • Ağrılarınız çoksa bile gereğinden fazla almayın
  • Beslenmenize dikkat edin.

Bunlar başlıca dikkat etmeniz gerekenler. Bunların yanı sıra çok fazla bilgiye daha sahip olmalısınız.

Göbek Fıtığı Ameliyatı Sonrası Beslenme Kuralları

Aslında beslenmeyle ilgili net bir rejim söz konusu değildir. Ama vücudunuzun besinleri daha rahat sindirebilmesi ve sizi zorlamaması adına dikkatli beslenmeniz gerekiyor.

  • İlk birkaç gün sıvı gıdalar tüketebilirsiniz
  • Meyve ve sebze ağırlıklı beslenin
  • Protein içeren gıdalara öncelik verin
  • Su tüketiminizi artırın
  • Yulaflı gıdalar tüketin.

Bunların ötesinde eğer kan sulandırıcı ya da başka ilaç kullanıyorsanız bir süre ara vermelisiniz. Ama onun dışında kullandığınız ilaçlar varsa da mutlaka doktorunuzla konuşun ve onun haberi olmadan ilaç kullanmayın.

Göbek fıtığı ameliyatı sonrası iyileşme süreci ne kadar iyi değerlendirilirse süre de o kadar kısalacak. Bunda en büyük pay ise size düşüyor. Göbek fıtığı ameliyatı sonrası ağrı kaç gün sürer bunu da bilmelisiniz, böylece endişe etmenize gerek kalmayacak. Bazı kişilerde bir hafta sürerken bazılarında da bir ayı bulabiliyor. Bu tamamen sizin vücut yapınızla alakalıdır.

Göbek Fıtığı Ameliyatı Sonrası İyileşme Süresi Ne Kadar?

Ortalama 3- 4 ay içerisinde vücudunuz kendini toplayacaktır. Ama bu süre içerisinde de göbek fıtığı ameliyatı sonrası enfeksiyon görülür mü diye endişelenmeden kendinizi incelemeniz gerekiyor. En ufak bir şeyde doktorunuzla iletişim kurulmalı. Ancak bu şekilde hemen tedavi uygulanabilir. Böylece olası sorunların da önüne geçebilirsiniz.

Bütün bu bilgilerin yanı sıra size şunu da söylemek istiyoruz: Göbek fıtığı ameliyatları riskli olsalar da yüzde 70- 80 oranında başarı sağlanıyor. Bu yüzden göbek fıtığı olanların mutlaka ameliyata girmesi gerekiyor. Başlangıçta çok küçük gibi görünebilir ama ilerleyen zamanlarda büyüyecek ve patlama riski olacak. Bu da fazlasıyla tehlikeli.

Eğer fıtık patlarsa ölüme kadar götürebilir. İşte bütün bu nedenler göz önünde bulundurulduğunda kesinlikle ameliyat sonrasında size çok iş düşüyor. İsterseniz ilk bir ay yanınıza birini alabilirsiniz. Çoğu işinizi kendiniz yapamayacaksınız, bu sebeple güvendiğiniz birisinin olması size de güç verecektir.

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Haberi Hazırlayan : Kubilay Kos

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