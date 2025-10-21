Gobi çölü nerede? Gobi çölü hangi şehirde, ülkede?

GOBİ ÇÖLÜ NEREDE?

Gobi Çölü, Asya’nın kuzeyinde, Moğolistan ve Çin sınırları boyunca uzanan dev bir coğrafyadır. Yaklaşık 1.600 kilometre uzunluğundaki alanıyla dünyanın en büyük beş çölü arasında yer alır. Sadece kum tepeleriyle değil, taşlık bozkırları ve sarp kaya oluşumlarıyla da dikkat çeker. Yılın büyük bölümünde sert karasal iklim hâkimdir; gündüzleri kavurucu sıcak, geceleri ise donma noktasına yakın soğuk yaşanır. Bu zıtlık, Gobi’yi dünyanın en ilginç doğal alanlarından biri haline getirir.

GOBİ ÇÖLÜ HANGİ ŞEHİRDE?

Gobi belirli bir şehir sınırında değildir; ancak çölü ziyaret etmek isteyenler için birkaç merkez öne çıkar. Moğolistan tarafında Dalanzadgad ve Sainshand, Gobi turlarının başlangıç noktalarıdır. Buradan hareket eden 4x4 araçlarla çölün içine doğru yapılan yolculuk, genellikle birkaç gün sürer. Çin tarafında ise Dunhuang ve Hohhot şehirleri, çölün kültürel kapıları olarak bilinir. Özellikle Dunhuang’daki Mogao Mağaraları, tarih ve doğayı bir araya getiren özel bir durak olarak görülür.