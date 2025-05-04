Göç İdaresinden, "geçici barınma merkezinde çocuğa süt ve ilaç verilmediği" iddiasına ilişkin açıklama

Göç İdaresi Başkanlığı, "Harran Geçici Barınma Merkezi'nde 1,5 yaşındaki çocuğa süt ve ilaç verilmediği" iddiasına ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, "Söz konusu haberlere ve paylaşımlara konu olan anne ve bebeğin soğuk algınlığı şikayetinin olması üzerine geçici barınma merkezinin doktoru tarafından muayene edilmişler ve kendilerine gereken tüm ilaçlar temin edilmiştir. Bebeğin süt, mama ve bez dahil ihtiyaçları karşılanmıştır." ifadesine yer verildi.

Tüm geçici barınma merkezlerinde, barınma ve sağlık hizmetinin, temizlik ve hijyen malzemelerinin dağıtımının, kıyafet temininin, çocukların ihtiyaçlarına yönelik süt, mama, bez ve benzeri ihtiyaçların karşılanması gibi her türlü hizmete erişim sağlandığı, yabancılara teslimi gerçekleştirilen her türlü hizmetin, resmi olarak kayıt altına alındığı belirtildi.

Geçici barınma merkezlerinde günde 3 öğün ücretsiz yemek dağıtımının yapıldığı, yabancıların temel ihtiyaçları dışındaki taleplerinin karşılanması için de fiyatları merkez yetkililerince denetime tabi olan kantin hizmetinin sunulduğu vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi: