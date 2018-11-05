Göç ve göçmenlik filmleri Fransız Kültür Merkezi’nde

İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı (İKSV) tarafından Okullar Okulu temasıyla gerçekleştirilen 4. İstanbul Tasarım Bienali’nin altı temasından biri olan Dünya Okulu’nun tema sponsorluğunu üstlenen İstanbul Kültür Üniversitesi (İKÜ), göç ve göçmenlik konularına dikkat çekmek amacıyla “Arşivde Boğulmak” başlıklı projeye imza attı.

İKÜ Sanat ve Tasarım Fakültesi, Sinema ve Televizyon Bölümü öğrencileri ile akademisyenlerinden oluşan proje ekibi göçmenlerle ilgili faaliyetler yürüten ulusal ve uluslararası kurumlar, sivil toplum örgütleri, yazılı basın, görsel basın, ajanslar, üniversiteler gibi pek çok kurum ve kuruluşla iletişime geçerek göç ve göçmenler konulu görsel-işitsel bir arşiv oluşturdu. Üç ay süren çalışma sonrasında ulaşılan görüntüler bir havuzda toplanarak, proje kapsamında filmler üretmek için İstanbul Kültür Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, Gelişim Üniversitesi ve Koç Üniversitesi’nden başvuruda bulunan yaklaşık 20 öğrenciye iletildi.

FİLM GÖSTERİMLERİ HERKESE AÇIK

22 Eylül-4 Kasım tarihleri arasında düzenlenen 4. İstanbul Tasarım Bienali'ne paralel olarak yürütülen proje sonunda ortaya çıkan filmler ise 13 Kasım Salı günü saat 14.00’da Fransız Kültür Merkezi’nde gösterime sunulacak.

İzlemek isteyen herkesin ücretsiz olarak katılabileceği film gösterimleriyle ilgili bilgi veren İKÜ Sanat ve Tasarım Fakültesi Öğretim Görevlisi ve Proje Koordinatörü Selda Salman, "Farklı üniversitelerden projeye katılan öğrenciler Ekim ayı boyunca ellerindeki malzemelerle film üretmek için uğraştılar ve göçmenlikle ilgili süreçleri görüntüler üzerinden deneyimlediler. Bu görüntülerle günler boyunca karşı karşıya olmak öğrencilerimizi derinden etkiledi. Hattı bazı öğrenciler görüntülerin, göç ve göçmenliğe bakışlarını değiştirdiğini dile getirdi. Bu, tam da projenin hedeflediği etkilerden biriydi. Şimdi film gösterimleriyle izleyiciye de bu duyguyu iletmeyi amaçlıyoruz" diye konuştu.

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