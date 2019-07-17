Göçer'den Sabahattin Ali şarkıları

'Leylim Ley', 'Çocuklar Gibi', 'Ben Sana Vurgunum', 'Dağlar', 'Aldırma Gönül', 'Geçmiyor Günler', 'Melankoli', 'Bir Yürek Kaldı Avucumda'...

Türk edebiyatının ünlü şairi Sabahattin Ali'nin bestelenerek şarkı haline getirilmiş şiirleri.

Ferhat Göçer, Poll Production tarafından düzenlenen Turkcell Yıldızlı Geceler Konserleri'nde Sabahattin Ali'yi şarkılarla anacak. 2 Ağustos'ta Harbiye Açıkhava Sahnesi'ndeki konser için oldukça heyecanlı olduğunu söyleyen Göçer, Sabahattin Ali'yi konserle anacak olmasının gururunu yaşadığını söyledi.