Göçer hayvancılık yapanlara güneş paneli

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde göçer hayvancılık yapan 54 kişiye güneş enerjisi paneli verildi
07.03.2026
Adana Orman Müdürlüğünce, "Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi" kapsamında Saimbeyli ilçesinde güneş enerjisi paneli dağıtım töreni gerçekleştirildi.
Programda göçer hayvancılık yapan 54 kişiye taşınabilir güneş enerjisi paneli teslim edildi.
Saimbeyli Kaymakamı Emre Aydın, desteğin göçer hayvancılıkla uğraşan üreticilerin enerji ihtiyaçlarını karşılamada ve faaliyetlerin sürdürülebilirliğinde önemli katkı sağlayacağını belirtti.
