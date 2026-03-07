Canlı
        Göçer hayvancılık yapanlara güneş paneli | Son dakika haberleri

        Saimbeyli'de göçer hayvancılık yapanlara güneş enerjisi paneli dağıtıldı

        Adana'nın Saimbeyli ilçesinde göçer hayvancılık yapan 54 kişiye güneş enerjisi paneli verildi

        Giriş: 07.03.2026 - 11:23
        Göçer hayvancılık yapanlara güneş paneli
        Adana Orman Müdürlüğünce, "Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi" kapsamında Saimbeyli ilçesinde güneş enerjisi paneli dağıtım töreni gerçekleştirildi.

        Programda göçer hayvancılık yapan 54 kişiye taşınabilir güneş enerjisi paneli teslim edildi.

        Saimbeyli Kaymakamı Emre Aydın, desteğin göçer hayvancılıkla uğraşan üreticilerin enerji ihtiyaçlarını karşılamada ve faaliyetlerin sürdürülebilirliğinde önemli katkı sağlayacağını belirtti.

