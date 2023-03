God Of War Sistem Gereksinimleri 2023: God Of War Kaç GB Yer Kaplar?

HABERTURK.COM

Sony oyunları arasında en çok beklenen oyunlardan biri kuşkusuz God of War video oyunudur. 4K ve saniyede 60 kare ile minimum yapılandırmalardan en zorlu seçeneklere kadar tüm PC gereksinimlerini incelerseniz oyunun size uygun olup olmadığını anlayabilirsiniz.

God Of War Sistem Gereksinimleri

God Of War oyunu için pek çok sistem gereksinimi şartı aranmakla beraber her kalite düzeyine dair gereken özellikler aşağıdaki gibi kategorize edilmiştir. Bu anlamda detaylı bir şekilde oluşturulan ve özenle seçilmesi gereken God Of War sistem gereksinimleri aşağıdaki gibidir.

Minimum sistem gereksinimleri (720p 30 fps düşük ayarlar):

Grafik işlemcisi: Nvidia GTX 960 (4 GB) / AMD R9 290x (4 GB)

CPU: Intel i5-2500k (3,3 GHz'de 4 çekirdek) / AMD Ryzen 3 1200 (3,1 GHz'de 4 çekirdek)

Bellek: 8 GB

İşletim Sistemi: Windows 10 64 bit (sürüm 1809)

Depolama: 70 GB sabit sürücü (SSD önerilir)

Önerilen sistem gereksinimleri (PS4 1080p 30 fps ayarları):

Grafik işlemcisi: Nvidia GTX 1060 (6 GB) / AMD RX 570 (4 GB)

CPU: Intel i5-6600k (3,5 GHz'de 4 çekirdek) / AMD Ryzen 5 2400G (3,6 GHz'de 4 çekirdek)

Bellek: 8 GB

İşletim Sistemi: Windows 10 64 bit (sürüm 1809)

Depolama: 70 GB SSD

Yüksek sistem gereksinimleri (PS4 ayarları 1080p 60 fps):

Grafik işlemcisi: Nvidia GTX 1070 (8 GB) / AMD RX 5600 XT (6 GB)

CPU: Intel i7-4770k (3,5 GHz'de 4 çekirdek) / AMD Ryzen 7 2700 (3,2 GHz'de 8 çekirdek)

Bellek: 8 GB

İşletim Sistemi: Windows 10 64 bit (sürüm 1809)

Depolama: 70 GB SSD

Daha yüksek performans sistem gereksinimleri (1440p 60 fps yüksek ayar):

Grafik işlemci: Nvidia RTX 2070 (8 GB) / AMD RX 5700 XT (8 GB)

İşlemci: Intel i7-7700k (4 çekirdek 4,2 GHz) / AMD Ryzen 7 3700x (8 çekirdek 3,6 GHz)

Bellek: 16 GB

İşletim Sistemi: Windows 10 64 bit (sürüm 1809)

Depolama: 70 GB SSD

Ultra sistem gereksinimleri (Ultra 4K 60 fps ayarları)

Grafik kartı: Nvidia RTX 3080 (10 GB) / AMD RX 6800 XT (16 GB)

CPU: Intel i9-9900k (3,6 GHz 8 çekirdek) / AMD Ryzen 9 3950x (3,5 GHz 16 çekirdek)

Bellek: 16 GB

İşletim Sistemi: Windows 10 64 bit (sürüm 1809)

Depolama: 70 GB SSD

God Of War Kaç GB Yer Kaplar?

Hâlihazırda oynayan birçok kullanıcı, test uzmanı ve analist sayesinde God of War Ragnarok'un PlayStation 4'te ne kadar yer kapladığı hakkında bilgi sahibi olmak mümkün olmuştur. Oyun, hatırı sayılır bir boyut istemekle beraber cihazınızda 118.509 GB yer kaplayacaktır.

Oyun, çözünürlüğe ek olarak geliştiriciler tarafından "kusursuz, sinema kalitesinde bir deneyim" olarak tanımlanan şaşırtıcı bir görüntü aralığı sunan 21:9 geniş ekranlarla da uyumludur. Harika eklemelerden bir diğeri de Nvidia'nın DLSS ve Reflex teknolojisiyle uyumlu olması, yapay zekâ aracılığıyla daha keskin görüntüler üretmenin yanı sıra saniyedeki kare sayısını iyileştirmeye olanak tanımasıdır. Dolayısıyla bu yüksek kaliteyi edinebilmek adına God Of War kaç GB ekran kartı istiyor diye merak ediyorsanız yukarıdaki şartları sağlamanız gerekir. Minimum gereksinimler i5-2500k'den başlayıp i9-9900k ve Ryzen 9.3950X'e kadar çıkıyor.

ÖNERİLEN VİDEO