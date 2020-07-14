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GoDaddy, Habitat Derneği ile yürüttüğü Dijital Ben projesi kapsamında 2 binden fazla mikro KOBİ, KOBİ, girişimci ve girişimci adayını online varlık oluşturulması konusunda eğittiğini açıkladı.

Mayıs 2019’da başlayan proje kapsamında aralarında Ankara, Antalya, Çorum, Denizli, Eskişehir, İstanbul, Kayseri, Malatya, Manisa, Mersin, İzmir ve Trabzon’un da yer aldığı 12 ilde yüz yüze eğitimler verildi. 2020’nin Mart ayının ortalarına doğru ülke genelinde sosyal mesafe uygulamasının başlamasıyla birlikte eğitimler online ortama taşınarak Türkiye’nin dört bir yanından toplam 75 şehirdeki katılımcılara ulaştı.

Bir gün süren eğitimler, online varlığın tanımıyla başladı ve profesyonel e-posta adresinin önemi, bir web sitesini planlama, kurma ve güveliğini sağlama konularına odaklandı. Eğitimde ayrıca GoDaddy Hazır Web Sitesi (eski adıyla Web Sitesi Mimarı) ile web sitesi kurmak üzerine yapılan uygulamayla katılımcılar kendi web sitelerini oluşturdu.

Habitat Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sezai Hazır konuyla ilgili olarak, “Habitat Derneği’nin temel hedefi proje geliştirerek sürdürülebilir gelişim için katkı sağlamaktır. Bu nedenle dijital dönüşümü önemli bir konu olarak ele alıyoruz. Teknolojideki hızlı gelişmeler yaşam biçimimizi şekillendirdiği gibi harika fırsatlar da sunuyor. Tüm bu gelişmeler ışığında biz de insanlara bu dijital dönüşümün bir parçası olma fırsatını vermek konusunda sorumlu hissediyoruz. Bu kapsamda GoDaddy işbirliğiyle 2019’da başlayan ‘Dijital Ben’ projesi ile girişimciler ve küçük işletmelere işlerini dijital dünyaya taşımalarına yardımcı olacak eğitimler verdik. Türkiye’de sosyal mesafe önlemleri alınmaya başladığında da eğitimlerimizi hızlı bir şekilde online ortama taşıdık ve bu da erişimizi genişletmemize ve daha fazla şehre ulaşmamıza yardımcı oldu.” dedi

GoDaddy Türkiye, MENA ve Güney Afrika Kıdemli Bölge Direktörü Selina Bieber ise, “Girişimlerini online dünyaya taşımak isteyen çok çeşitli mevcut ve potansiyel girişimci olduğunu görmek çok heyecanlıydı. Geniş gönüllü ağı ve farklı firmalarla hayata geçirdikleri projelerden edindikleri deneyim ile Habitat Derneği bize Türkiye’nin dijital dönüşümüne değer katmak amacıyla gerçekleştirdiğimiz eğitim faaliyetlerimizi genişletmemizde yardımcı oldu. GoDaddy olarak küçük işletme sahipleri ve girişimcilerin online kimliklerini oluşturmalarına ve yönetmelerine yardımcı olmaya odaklanıyoruz çünkü bunun bugün ve gelecekte işlerini büyütebilmeleri için önemli bir adım olduğuna inanıyoruz. Türkiye’deki eğitim çalışmalarımızı sürdürmenin yanı sıra yardımcı içerikler de oluşturmaya devam edeceğiz," ifadelerini kullandı