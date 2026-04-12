Goffman, Mossad Direktörlüğüne atandı

Mersin'in Yenişehir Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu: 30 gözaltı kararı

Mersin'in Yenişehir Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve ihaleye fesat karıştırma suçlarından operasyon düzenledi. Operasyonda yakalama işlemlerinin devam ettiği, aralarında belediye başkan yardımcılarının da olduğu 30 kişi hakkında gözaltı kararı olduğu öğrenildi. (İHA)