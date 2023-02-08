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Haberler Sağlık Göğüs Ucu Yarası Kaç Günde ve Nasıl Geçer? Emzirme Döneminde Göğüs Ucu Yarasına Ne İyi Gelir?
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Göğüs ucu yarası kaç günde ve nasıl geçer? Emzirme döneminde göğüs ucu yarasına ne iyi gelir?

Doğum yapan annelerin bebekleriyle yaşadığı en güzel deneyimlerinden biri de bebeğini emzirmektir. Bebeği emzirmek aynı zamanda da bebeğin gelişimi açısından oldukça önemlidir. Bebekle annenin emzirme esnasında göz teması kurması ruhsal açıdan, anne sütünün faydaları ise bebeğin gelişimi açısından gereklidir.

Göğüs Ucu Yarası Kaç Günde ve Nasıl Geçer? Emzirme Döneminde Göğüs Ucu Yarasına Ne İyi Gelir?
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Ancak anneler bebekleriyle bu güzel dönemi yaşarken göğüs ucu yaralarından sıklıkla şikayet etmektedirler. Göğüs ucu yarası neden oluşur ve nasıl geçer konularıyla ilgili bilgiler bu özel dönemin daha kolay geçmesini sağlayacaktır.

Göğüs Ucu Yarası Nedir? Göğüs Ucu Yarası Neden Olur?

Göğüs ucu yarası göğüs ucunda tahrişe bağlı olarak öncelikle sızlama ve acı ile ortaya çıkarak daha sonra açık yaralar şeklinde kendini gösterir. Göğüs ucu yaralarının çeşitleri belirtileri vardır. Bu belirtiler;

- Sızlama

- Yanma, acı veya zonklama

- Göğüs ucu bölgesinde çatlak

- Göğüs ucunda gözle görülebilir yara

Bahsettiğimiz belirtilerin yaşandığı süreçte göğüs ucu yarası neden olur sorusunun farklı cevapları olabilmektedir. Öncelikli olarak göğüs ucu yarası neden olur sorusuna yanıt bularak bir yol izlemek gerekir. Göğüs ucu yaralarının oluşmasının birden fazla sebebi olabileceği gibi bunlardan en önemlileri bebeği doğru pozisyonunda emzirememektir. Göğüs ucu yarası neden olur diye baktığımızda elbette tek neden yanlış emzirme pozisyonu değildir. Peki göğüs ucu yarası neden olur?

- Yanlış emzirme pozisyonu

- Annenin taşıdığı genetik özellikler

- Bebekte var olan çene, damak problemleri

- Bebeğin emme sürecini yanlış öğrenmesi

Göğüs Ucu Yarası Ne Kadar Sürer? Göğüs Ucu Yarası Kaç Günde Geçer?

Göğsüm yara emziremiyorum diye şikayet eden annelerin en merak ettiği nokta göğüs ucu yaralaraları ne kadar sürer ve göğüs ucu yaraları kaç günde geçer konusudur. Yaşanan fiziksel ve ruhsal sıkıntıların iyileşme süresi kişiden kişiye değişim gösterdiği gibi göğüs ucu yarası ne kadar sürer sorusunun cevabı da kişiden kişiye göre değişmektedir. Göğüs ucu yarası kaç günde geçer diye baktığımızda süreç kişiler arasında her ne kadar farklı ilerlese de bu süreyi hızlandıracak yöntemler bulunmaktadır. Öncelikli olarak yapılması gereken alanında uzman bir doktora başvurmak. Ayrıca bunun yanı sıra göğsüm yara emziremiyorum diye şikayet eden anneleri rahatlatacak alternatif yöntemler de bulunmaktadır.

Göğüs Ucu Yarası Nasıl Geçer?

Göğüs ucu yarası nasıl geçer sorusu bu konudan muzdarip olan tüm annelerin en merak ettiği noktalardan biridir. Göğüs ucu yarası nasıl geçerin cevabına bakmadan önce yaranın oluşmaması için alınması gereken önlemlerden bahsetmek gerekir. Göğüs ucu yarasının oluşmaması için en önemlisi annenin bebeği doğru pozisyonda emzirmesi olacaktır. Ayrıca olası göğüs ucu yaralarını önlemek için diğer dikkat edilmesi gerek konu göğüs pedlerini sıklıkla değiştirmektir. Pedlerin sıklıkla değiştirilmesi ve plastik ped kullanmamak göğüs ucunda oluşabilecek yaraların önüne geçer. Ancak iş işten geçti ve göğüs ucu yaraları oluştuysa göğüs ucu yaraları nasıl geçer sorusuna yanıt bulmaktan başka çare kalmıyor. Güzel haberse göğüs ucu yaralarını geçirmek için birden fazla yöntemin bulunması. Göğüs ucu yarasını iyileştirmeye yarayan merhem türevi ürünlerle birlikte farklı ekipmanlarda bulunmaktadır. Göğüs ucu yarası nasıl geçer sorusuna cevap yöntemler;

- Taze sıkılan anne sütü

- Sıcak ve nemli kompres

- Salion solüsyon ya da tuzlu su solüsyonu

- Doğal zeytin yağı

- Aloa vera jeli

- Lanoin merhem

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Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk

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