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Goji berry meyvesi son yıllarda ülkemizde de popüler olmaya başlayarak kurt üzümü ismiyle anılmaktadır. Türk mutfağına yeni giren meyvenin faydalarıysa saymakla bitmez. Goji berry nasıl tüketilir konusuna geçmeden önce yetiştirildiği topraklarda şifa için kullanılan bitkinin faydalarına göz atalım;

- Goji berry içeriğinde bolca olan A vitamini sebebiyle göz sağlığına iyi gelir.

- C vitamini deposu olan bitki, soğuk algınlıkları için kullanılır.

- Kanser hastalarında tedaviyi destekleyici gıda olarak tüketilebilir. Özellikle karaciğer kanseri tedavisinde etkili olduğu ileri sürülmektedir.

- Aminoasit içeren goji berry tok tutma özelliğiyle kilo vermek isteyenlere yardımcı olur.

- Mide, karaciğer ve böbrek rahatsızlıklarına iyi gelir.

- Sakinleştirici etkisiyle stres, kaygı bozukluğu, depresyon gibi rahatsızlıkları yatıştırmaya yarar.

- Kolestorel ve şeker hastalığına iyi gelir.

Pek çok fayda sağlayan goji berry meyvesinin tüketilme çeşitleri de birden fazladır. Sayısız derde deva goji berry nasıl tüketilir?

Goji Berry Nasıl Tüketilir?

Goji berry tüketmenin pek çok farklı yolu bulunuyor. Goji berry çiğ tüketilebileceği gibi pişirlerek de tüketilebilmektedir. Tadı tatlı ve ekşi arası olan goji berry meyvesi nasıl kullanılır? Goji berry kuş üzümünde olduğu gibi çeşitli yemeklerin içine ilave ederek de kullanabilirsiniz. Ayrıca goji berry meyvesinin kurutulmuş hali kaynatılarak, çayı da hazırlanabilmektedir. Bitki çaylarına bile eklenerek kullanılabilen meyvenin yaş halini de değerlendirebilirsiniz. Yaş goji berry nasıl tüketilir sorusuna verilecek ilk cevap meyve suyudur. Sulu bir meyve türü olan goji berry yaş hali sıkılarak meyve suyu elde edilebilir. Hem çiğ hem pişirilerek tüketilebilen goji berry meyvesi en çok kuru haliyle tercih edilmektedir. Meyvenin kuru hali gün içinde direkt olarak tüketilebilmektedir. Goji berry meyvesinin çiğ hali ara öğünler için oldukça idealdir. Sağlıklı bir ara öğün olabileceği gibi tok tutma özelliğiyle diyet için de uygundur. Ayrıca bir avuç kadar goji berryi direkt yiyebileceğiniz gibi yulaflı ve meyveli karışımlarda da kullanabilirsiniz.

Goji Berry Nasıl Muhafaza Edilir?

Pek çok gıda türünde olduğu gibi bu meyvenin de sağlıklı tüketilebilmesi için az ve sık tedarik edilmesi önerilir. Yani meyveyi taze tüketebilmek için yenilecek miktarda elde edilerek saklanmasında fayda var. Goji berry ne kadar çok bekletilirse tazeliğini de o kadar kaybedecektir. Goji berry nasıl muhafaza edilir diye sorulduğunda meyenin güneş görmeyen bir yerde, hava aldırmayan kapaklı cam kavanozlarda saklanması akıllıca olacaktır. Tazeliğini yitiren meyvenin besin değeri de düşeceği için goji berrynin, buzdolabında muhafaza edilmesi önerilmektedir.

Goji Berry Meyvesini Kimler Kullanamaz?

Goji berry doğduğu topraklarda şifa için tüketilir. Hatta Çin tıbbında kanser tedavisinde kullanıldığı kaynaklarda geçer. Ancak elbette her faydalı şeyde olduğu gibi goji berry meyvesinin de bazı yan etkileri görülebilmektedir. Öncelikli olarak belirtmeliyiz ki ilaç kullanan kişilerin bitkisel ürünleri kullanmadan önce mutlaka doktorlarına danışmaları gerekir. Çünkü ilaçlar ve bitkiler etkileşime geçerek ciddi zararlar doğurabilirler. Bu genellemenin dışında da goji berry meyvesini kullanırken dikkat etmesi gereken kişiler vardır. Peki goji berry meyvesini kimler kullanamaz?

- Kan sulandırıcı ilaç kullananlar

- Alerjik bünyeye sahip bireyler

- Şeker hastası olanlar

- Gebelik riski olan ya da gebe kadınlar

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