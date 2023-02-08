Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Sağlık Glutat Nedir, Ne İşe Yarar? Glutatyon Takviyesi Faydaları Nelerdir?
ABONE OL

Glutat nedir, ne işe yarar? Glutatyon takviyesi faydaları nelerdir?

Sağlıklı yaşama giden en önemli yollardan biri sağlam bağışıklıktan geçiyor. Bağışıklığı güçlü tutmak için yeterli gece uykusu, düzenli spor, sağlıklı beslenme ve bazı ek gıdaları tüketmek gerekiyor. Bağışıklıklığın kuvvetli olmasıyla ilgili azımsanmayak ölçüde öneme sahip bir madde ise glutatyon... Peki glutatyon nedir ve glutatyon ne işe yarar?

Glutat Nedir, Ne İşe Yarar? Glutatyon Takviyesi Faydaları Nelerdir?
HABERTURK.COM

Glutatyon Nedir?

Glutatyon vücutta dolaşan, hastalıklardan koruyarak kişinin sağlıklı kalmasına yarar sağlayan bir maddedir. Sistein, glisin ve glutemin isimli üç aminoasitin toplamından oluşan glutatyon vücudun en önemli moleküllerinden biridir. Glutatyon ne işe yarar dendiğinde bu madde vücutta dolaşarak kötü molekülleri toplar ve onları etkisiz bir hale getirir. Vücutta dolaşan kötü moleküllere serbest radikal denmektedir. Yapışkan bir kükürt kimyasal grubundan olan glutatyon başka bir deyişle serbest radikallerle savaşır. Serbest radikallerin vücutta artış göstermesi bağışıklığın düşmesine neden olur. Yaş ilerledikçe toksin miktarının artmasıyla birlikte vücudun ürettiği glutatyon miktarı azalır. Bu da hastalıkların oluşması ve yaşlılığın hızlanmasının nedenidir. Yaş ilerledikçe üretimi azalan glutatyon miktarının vücuda zarar vermesini engellemek için glutatyon takviyesi faydalarından yararlanmak gerekir. Ama öncelikle glutatyon eksikliği belirtileri nelerdir bunları bilmek gerekir.

Glutatyon Eksikliği Belirtileri Nelerdir?

Toksin maddeler arttıkça glutatyon düşer ve bu maddenin yüzde 70 altına düşmesi bağışıklık sistemini ciddi tehlikeye sokar. Bunun sonucunda glutatyon eksikliği belirtileri ortaya çıkar. Ancak bu belirtilerden önce glutatyonun neden düştüğü önemldiir. Glutatyonun düşmesi içsel ve dışsal nedenlerle ortaya çıkabilir. Bu nedenler ise;

- Sık kullanılan aseton

- Ağır metallere maruz kalmak

- Parasetomal türevi ilaçların kullanımı

- Paketli gıdalar, gıda boyaları ve yapay tatlandırıcılar

- Böcek ilaçları

- Özellikle mutfakta kullanıl plastik, kimyasal mataryaller

- Kimyasal ev temizlik madeleri

- Klorlu su kullanımı

- Ağır metaller

- Röntgen ışınları

- Fotokopi için kullanılan kartuş maddeleri

- Kronik stres, endişe, kaygı ve depresyon gibi ruhsal sıkıntılar

- Yetersiz beslenme ve düzensiz uyku

Glutatyon belirtilen bazı iç ve dış etkilerden dolayı düşer ve yaşanan bu düşüş sonucunda da merak edilen glutatyon eksikliği belirtileri ortaya çıkar. Sıklıkla gözlenen glutatyon eksikliği belirtileri;

- Bulantı ve kusma

- Yogunluk, halsizlik

- Ataksi yani nörolojik kökenli olarak sinir sisteminde oluşan bazı koordinasyon bozukları

Glutatyon Takviyesi Faydaları Nelerdir?

Bağışıklığın düşmesine neden olan glutatyon eksikliğini yaşamamak için alınabilecek bazı takviyeler var. Glutatyon takviyelerinden önce ise glutatyon içeren besinler merak edilmektedir. Peki bağışıklığı sağlayan bir savaşçı olan glutatyon nelerde var?

- Ispanak, brokoli ve karnabahar gibi sebzeler

- Bamya

- Avakodo ve kavun gibi meyveler

- İçeriğinde antioksidan bulunan sarımsak ve soğan

- Yüksek miktarda protein içeren tavuk ve yumurta

- Balık

- Keten tohumu

- Fermante gıdalar

- Baklagiller

Glutatyon oranının vücutta azalması ciddi sağlık sorunlarını ortaya çıkarabilir. Bunun için ilk adım, glutatyon içeren besinleri sıklıkla tüketmektir. Glutatyon içeren besinler tüketilmediğinde yahut besinlerin yeterli olmadığı durumlarda glutatyon takviyesi almak gerekebilir. Bunun için öncelikle alanında uzman bir hekime başvurakta fayda var. Uzmana danışıldıktan sonra alınan glutatyon takviyesi faydaları nelerdir?

- Bağışıklığı destekler ve güçlendirir

- A ve E vitaminlerini aktive eder

- Bazı enzimleri canlandırır

- Serbest radikelleri parçalayarak vücudu toksinlerden korur

- Kas hasarlarını onarır ve kas gücünü arttırır

- Yaşlanmayı yavaşlatır

- Hastalıkları önler

ÖNERİLEN VİDEO
Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Uykusuzluk Baş Ağrısı Yapar mı? Uykusuzluk Baş Ağrısı ve Dönmesine Neden Olur mu?
SAĞLIK Uykusuzluk baş ağrısı yapar mı?
Tourette Sendromu Nedir, Belirtileri Neler? Tourette Sendromu Tedavisi Nasıl Yapılır?
SAĞLIK Tourette Sendromu nedir, belirtileri neler?
Şakak Nedir, Vücudun Neresinde? Şakak Ağrısı Neden Olur?
SAĞLIK Şakak nedir, vücudun neresinde?
Propolis Nasıl ve Neyle Tüketilir? Propolis Günde Kaç Damla İçilir?
SAĞLIK Propolis nasıl ve neyle tüketilir?
Midede Hazımsızlığa Ne İyi Gelir? Hazımsızlık Neden Olur, Nasıl Geçer?
SAĞLIK Midede hazımsızlığa ne iyi gelir? Hazımsızlık neden ...
Keten Tohumu Nasıl Tüketilir, Neyle Yenir? Keten Tohumu Direkt Yenir mi?
SAĞLIK Keten tohumu nasıl tüketilir, neyle yenir?
Keçiboynuzu Nasıl ve Neyle Tüketilir? Keçiboynuzu Nasıl Kaynatılıp İçilir?
SAĞLIK Keçiboynuzu nasıl ve neyle tüketilir?
Hamlık Ağrısına Ne İyi Gelir? Spor Yaptıktan Sonra Hamlık Ağrısı Nasıl Geçer?
SAĞLIK Hamlık ağrısına ne iyi gelir?
Göğüs Ucu Yarası Kaç Günde ve Nasıl Geçer? Emzirme Döneminde Göğüs Ucu Yarasına Ne İyi Gelir?
SAĞLIK Göğüs ucu yarası kaç günde ve nasıl geçer?
Goji Berry Nasıl Tüketilir? Goji Berry Meyvesi Nasıl Kullanılır?
SAĞLIK Goji Berry nasıl tüketilir?

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.