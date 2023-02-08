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Haberler Gündem Gardiyanlık Şartları Nelerdir? Kimler İnfaz Koruma Memuru Olabilir?
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Gardiyanlık şartları nelerdir? Kimler infaz koruma memuru olabilir?

Dünyada yaşanan tüm gelişim ve değişimlerle birlikte yeni de pek çok meslek türü ortaya çıkmaktadır. Ancak gardiyanlık yeni bir meslek türü olmanın aksine tarihi çok eskilere dayanır. Gardiyanın bir diğer daha doğrusu resmi ismi infaz koruma memuru olarak bilinmektedir.

Gardiyanlık Şartları Nelerdir? Kimler İnfaz Koruma Memuru Olabilir?
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Gardiyan bir diğer ismiyle infaz koruma memuru, Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü’ne bağlı gerçekleştirilen bir görev türüdür. İnfaz koruma memuru ya da gardiyanın tanımı ise cezaevlerinde çeşitli suçlar nedeniyle tutuklu olan hükümlü kişilerin yasama ve yönetmeliklere uygun biçimde davranmalarını gözeten ve hükümlülerin güvenlik gibi bazı ihtiyaçlarını karşılayan görevlinin ismidir şeklinde yapılabilir. Görev tanımı kabaca bu şekilde yapılan infaz koruma memurlarının detaylı görevleri tanımlama ile sınırlı kalmamaktadır. O halde gardiyanın görevleri nelerdir?

- Hükümlü kişilerin kayıtlarını düzenli biçimde tutmak

- Hükümlülerin sayımını rutin olarak gerçekleştirmek

- Mahkumları ve mahkumların özel eşyalarını korumak ve güvenliklerini sağlamak

- Mahkumlar arasındaki ilişkileri kontrol etmek ve gerekirse çıkabilecek bir tartışma ya da karışıklığı önlemek, durdurmak

- Koğuşlar arasındaki iletişimi gözlemlemek ve güvenliği sağlamak

- Eğer cezaevinde idare ve sevk memurları yok ise idare ve sevk işlemlerini güvenli şekilde gerçekleştirmek

- Mahkumların temizlik, yemek gibi rutin işlerini düzenlemek

- Hükümlülerin yasaklı madde ya da eşyaları tedarik etmelerini önlemek şeklinde sıralanabilir.

Kimler İnfaz Koruma Memuru Olabilir?

Günümüzde meslek seçenekleri artıyor olsa bile yaşam koşulları da gittikçe zorlaşıyor. Bu nedenle meslek arayışına giren gençlerin tercih edebileceği meslek dallarından biri de gardiyanlık. Gardiyanlık mesleğini düşünenlerin en merak ettiği soru ise kimler infaz koruma memuru olabilir? Kız erkek farketmeksizin infaz koruma memuru olmak için bazı şartları yerine getirmek gerekiyor. Gardiyanlık şartları nelerdir sorusunu sizler için cevapladık;

- En az lise ya da lise dengi okullardan mezun olmak

- 30 yaşını doldurmamış olmak

- Kamu Personeli Seçme ve Yerleştirme Sınavı'ndan en az 70 puan almış olmak

- Kamu Personel Seçme ve Yerleştirme Sınavı'ndan yeterli puanı aldıktan sonra girmeye hak kazanılan mülakattan geçmek

- Resmi gazetede belirlenen sağlık koşullarına sahip olmak

Kimler infaz koruma memuru olabilir sorusunun cevabı olarak bu maddelerde belirtilen şartları yerine getiren herkes gardiyan olabilir. Ancak gardiyanlık şartları nelerdir konusuyla ilgili üstünde durulması gereken seçeneklerden biri belirlenen sağlık koşulları olacaktır. 657 sayılı Devlet memurları Kanunu kapsamında görev yapan infaz koruma memurlarının sağlıkla ilgili belirlenen koşullara da sahip olmaları gerekmektedir. Gardiyanlık sağlık şartları ile ilgili Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü’nün belirlediği maddeler detaylı resmii gazetede yer almaktadır. Gardiyanlık sağlık şartları;

- Tam teşekküllü bir devlet hastanesinden sağlık raporu edinmek

- Erkeklerde en az 1.70 boya, kadınlarda ise en az 1.60 boya sahip olmak

- Boy ve kilo arasındaki en az 13 en fazla 17 şeklinde tanımlanan kilo aralığına uymak

- Görevi engelleyici hastalıklara sahip olmamak

Tüm bu şartlar yerine getirildikten ve kişinin atanması gerçekleştikten sonra sırada gardiyanlık eğitimi yer alıyor. En zor aşamaları geride bırakmanın ardından akıllara infaz koruma memuru eğitimi kaç ay sorusu geliyor. Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukluevleri Personeli Eğitim Merkezi'nde gardiyan adaylarına en az 5 ay süren bir mesleki eğitim verilmektedir. Eğitimlerini tamamlayan infaz koruma memurları görevlerine başlayabilmektedirler.

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk

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