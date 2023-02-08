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Haberler Gündem Eğitim Erasmus Şartları Nelerdir? Erasmus Yapmak İçin Not Ortalaması Kaç Olmalı?
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Erasmus şartları nelerdir? Erasmus yapmak için not ortalaması kaç olmalı?

Erasmus, öğrenim hareketliliği ve staj hareketliliği olarak ikiye ayrılan bir Avrupa Birliği Değişim Programı'dır. Erasmus programı sayesinde öğrenciler kısa süreliğine de olsa farklı bir ülkede öğrenim görme şansı elde etmektedirler.

Erasmus Şartları Nelerdir? Erasmus Yapmak İçin Not Ortalaması Kaç Olmalı?
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Bu program son dönemde Erasmus ve Erasmus Plus şeklinde iki koldan devam etmektedir. Yurt dışında eğitim görebilme şansı pek çok kişinin hayaliyken, erasmus değişim programıyla ilgili merak edilen soruları sizler için cevapladık.

Erasmus Nedir? Erasmus İle Hangi Ülkelere Gidilir?

Erasmus nedir diye merak edenler için bu program, Avrupa Birliği kapsamında düzenlenen öğrenci değişim uygulamasıdır. Ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri, kısa süreli olarak birbiriyle yer değiştirip farklı ülkelerde eğitim alabilirler. Öğrencilere yeni kültürler tanıma fırsatı sunan program, adını Hollanda'lı bir bilim insanı olan Erasmus'tan almıştır. Avrupa Birliği Komisyonu tarafından yürütülen Erasmus'un amacı öğrencilerinin farklı kültürlerle tanışarak dil, mesleki eğitim ve kişisel gelişim seviyelerini arttırmaktır.

Yüksek eğitim kurumlarının iş birliğiyle gerçekleşen programda öğrenciler birlikte proje geliştirerek yeni insanlar ve kültürleri yakından tanıma şansı kazanırlar. Değişim programına başvuracak öğrenciler hangi okulları tercih edebileceklerini merak etmektedirler. Bu konuda başvuracak öğrencinin okuduğu okul ve bölüm önemlidir. Öğrencinin bağlı olduğu yüksek öğretim kurumunun karşılıklı anlaşma yaptığı okullardan biri tercih edilebilmektedir. Ancak genel olarak hangi ülkelerin bu programa dahil olduğunu bilmekte fayda vardır. Peki Erasmus ile hangi ülkelere gidilir? Bu sorunun cevabı belli prosedürler ile şekillenir. Programa dahil olabilecek ülkelerin, aşağıdakilerden en az birine üye olmaları gerekmektedir. Ayrıca programa başvuru sağlayacak taraflardan biri muhakkak Avrupa Birliği üyesi olmalıdır.

- Avrupa Birliği üyesi ülkeler

- Hayat Boyu Öğrenme Programına dahil ülkeler

- Avrupa Ekonomik Alanı'na üye olan ülkeler

Erasmus ile hangi ülkelere gidilir sorusunun detaylı cevabı ise şu şekilde; Almanya, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Yunanistan, İrlanda, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Estonya, Makedonya, Avusturya, İsveç, Polonya, Romanya,İsviçre, Slovakya, Slovenya, İspanya, Çek Cumhuriyeti, Macaristan, Türkiye, İzlanda, Bulgaristan, Norveç, Kıbrıs, Liechtenstein, Arnavutluk, Bosna Hersek, Kosova, Sırbistan, Karadağ, Ermenistan, Azerbaycan, Belarus, Gürcistan, Moldova, Ukrayna, Cezayir, Mısır, İsrail, Ürdün, Lübnan, Libya, Rusya, Fas, Filistin, Suriye, Tunus, Belçika

Erasmus Şartları Nelerdir?

Erasmus nasıl yapılır diye merak edenler için ilk önemli nokta, vatandaşı olunan ülkenin bu programa dahil ülkeler arasında yer almasıdır. Bunun yanı sıra erasmus şartları nelerdir dediğimizde bazı yeterlilikler gerekmektedir. Bu şartlar başvurmak isteyen öğrencinin not ortalaması ve dil seviyesi gibi konularla ilgilidir. Adaylar erasmus yapmak için not ortalaması kaç olmalı sorusunu merak etmektedirler. Ayrıca değişim programına katılmak için dil seviyesinin yeterliliğini ölçen bir sınava da girmek gerekmektedir. Bu nedenle merak edilen bir diğer konu ise erasmus yapmak için sınavdan kaç puan almak gerekir olacaktır. O halde kimler erasmus yapabilir ve detaylı olarak erasmus şartları nelerdir?

- Vatandaşı olunan ülkenin Erasmus programı içinde yer alması

- Öğrencinin genel not ortalamasının 100'lük dilimde en az 50 olması

- İngilizce dil sınavından en az 50 almak

- Daha önce Erasmus'a katılmamış olmak

- Okuduğu okulda en az 1 yılı tamamlamış olmak

İstenilen şartları taşıyan öğrenciler erasmus programına başvurabilmektedir. Erasmus yapacak olan öğrenci konaklama yerini, vize ve pasaport gibi belgeleri almayı kendi ayarlamalıdır. Bunlarla birlikte program dahilinde öğrenciye hibe verilmektedir. Verilen hibe tüm masrafları karşılayacak miktarda olmasa da öğrencinin harcamalarına katkı sağlamaktadır.

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk

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