        Haberler Kültür-Sanat Tiyatro 'Gök Kubbe' Bahçelievler seyircisiyle buluşuyor

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, Lucy Kirkwood'un yazdığı, Ali Gökmen Altuğ'un yönettiği "Gök Kubbe" oyununu; 6 Ocak'ta Yenibosna Dr. Enver Ören Kültür Merkezi'nde seyirciyle buluşturuyor

        Giriş: 04.01.2026 - 16:23 Güncelleme: 04.01.2026 - 16:23
        İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, hikayesi ve oyunculuklarıyla adından söz ettiren oyunlarından “Gök Kubbe”yi Bahçelievler seyircisiyle buluşturuyor. Lucy Kirkwood’un yazdığı, Özden Gököz’ün çevirdiği, Ali Gökmen Altuğ’un yönettiği “Gök Kubbe”; 6 Ocak 2026 tarihinde saat 20.00’de Yenibosna Dr. Enver Ören Kültür Merkezi’nde seyirci karşısına çıkacak.

        Oyun, seyirciyi 18. yüzyıl İngiltere'sine götürerek evrensel ve zamansız bir ahlaki sorgulamanın içine çekiyor.

        Yiyeceğin, ateşin ve hatta bir mumun bile olmadığı kapalı bir odada kalan kadınlar, sadece Sally’nin kaderini değil, kendi geçmişlerini, toplumsal rollerini ve kadınlık hallerini de masaya yatıracaklar.

        GÖK KUBBE (16+ Yaş)

        Bölgenin güçlü ailesi Wax'lerin çocuğunun ölümünden sorumlu tutulan Sally eğer hamileyse asılmaktan kurtulacaktır. Sally'nin gebe olup olmadığına karar vermekle görevlendirilenler ise kadınlardan kurulmuş bir jüridir. Ancak bu on iki kadın için katili linç etmek isteyen kalabalığın, kendi telaşlarının, geçmişlerinin, bağlarının gölgesinde adil bir karar vermeleri hiç de kolay olmayacaktır.

        Oyunda Ada Alize Ertem, Aslıhan Kandemir, Asya Kale, Ayşem Yağmur Ulusoy, Betül Kızılok Bavli, Canan Kübra Birinci, Çağlar Polat, Demet Bozkaya Şalt, Deniz Şiir Boy, Eraslan Sağlam, Eylül Soğukçay, Ezgim Kılınç, Fatma İnan, Gözde İpek Köse, Işıl Zeynep Karaalp, Serap Öztürk, Zeliha Güney rol alıyor.

        #İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları
        #Gök Kubbe
