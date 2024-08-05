Gökçeada açıklarında ağa takılmış köpek balığı görüldü

Özdemir, ilk kez böyle vahşi bir tür ile karşılaştığını belirterek, "Balığı 40 metre suda kılıç balığı paragatı ağlarına dolanmış halde bulunduk. Paragattan sularla kıyılara yaslamış. Demek ki bu hayvan bu kadar sığ kıyılarda geziyor. Yaklaşık 40 metre derinlikteki sularda dünyanın en vahşi köpek balıklarından mako cinsi. Devasa bir balık. Köpek balıkları kıyılara gelebiliyor. Bunlar vahşi hayvanlar. Plajlara gelir mi bilmiyorum ama dikkatli olalım. Etrafımıza bakalım. Dünyanın en vahşi balığı Gökçeada'da. Yaklaşık 3 metre boyunda ve yarım tonluk bir hayvan. Misinalar balığı boğmuş. Çünkü bu hayvanı avlamak yasak ama ölmüş. Biz bu haliyle verelim belki değerlendirilir. Ben hayatımda ilk defa bu tür bir balığı kıyıda gördüm" dedi.