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        Haberler Gündem Güncel Gökçeada açıklarında ağa takılmış köpek balığı görüldü | Son dakika haberleri

        Gökçeada açıklarında ağa takılmış köpek balığı görüldü

        Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde balıkçı İlker Özdemir, paragat ağlarına dolanmış yaklaşık 3 metre boyunda, 500 kilogram ağırlığında mako cinsi köpek balığı gördü. Özdemir ve arkadaşları ağlarından kurtardıkları balığı tekrar suya bıraktı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05.08.2024 - 12:48 Güncelleme: 05.08.2024 - 12:55
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        Gökçeada'da balıkçı İlker Özdemir, arkadaşlarıyla birlikte tekneyle denize açıldı.

        Özdemir, Kaleköy Limanı açıklarında suda hareketsiz halde bir balık olduğunu fark etti.

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        Özdemir, balığa yakından baktığında türünün avlanması yasak olan yaklaşık 3 metre boyunda, 500 kilogram ağırlığında "mako" cinsi bir köpek balığı olduğunu anladı.

         

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        Özdemir, köpek balığını sudan çıkarma anlarını da cep telefonuyla kaydetti.

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        Özdemir, ilk kez böyle vahşi bir tür ile karşılaştığını belirterek, "Balığı 40 metre suda kılıç balığı paragatı ağlarına dolanmış halde bulunduk. Paragattan sularla kıyılara yaslamış. Demek ki bu hayvan bu kadar sığ kıyılarda geziyor. Yaklaşık 40 metre derinlikteki sularda dünyanın en vahşi köpek balıklarından mako cinsi. Devasa bir balık. Köpek balıkları kıyılara gelebiliyor. Bunlar vahşi hayvanlar. Plajlara gelir mi bilmiyorum ama dikkatli olalım. Etrafımıza bakalım. Dünyanın en vahşi balığı Gökçeada'da. Yaklaşık 3 metre boyunda ve yarım tonluk bir hayvan. Misinalar balığı boğmuş. Çünkü bu hayvanı avlamak yasak ama ölmüş. Biz bu haliyle verelim belki değerlendirilir. Ben hayatımda ilk defa bu tür bir balığı kıyıda gördüm" dedi.

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        Özdemir ve arkadaşları daha sonra paragat ağlarından kurtardıkları balığı tekrar doğal ortamı olan suya bıraktı. Köpek balığı kısa bir süre sonra tekneden uzaklaştı.

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        MAKO KÖPEK BALIĞI HAKKINDA

        Mako köpekbalığı, saatte 80 km'ye kadar yüzmesini sağlayan inanılmaz derecede özel bir cilt yapısına sahiptir ve bu da onları dünyanın en hızlı balığı yapar. Hızı nedeniyle, günde 55 km'ye kadar muazzam mesafeleri kapsayabilirler ve aslında sudan 9 metreye kadar atlayabilirler! Bu hayvanlar dünya okyanuslarında hem tropikal hem de ılıman sularda bulunabilir. Mako köpekbalıkları iki tür arasında ayırt edilir, kısa yüzgeçli mako köpekbalığı ve uzun yüzgeçli mako köpekbalığı. 2-4 metre uzunluklarına ulaşabilirler ve kuzenleri büyük beyazlar gibi uskumru köpekbalıkları ailesine aittirler. Bunların özelliği sivri burunları, kavisli, genişlemiş ön dişleri ve büyük gözleridir.

        #Çanakkale
        #Gökçeada
        #köpek balığı
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