Ata Demirer, 'Hedefim Sensin'de hedefini yine izleyiciye yeni bir macera içinde kahkaha attırmak olarak belirledi. Bu konuda yine en büyük yardımcısı 3 yıl sonra yeniden bir araya geldiği Demet Akbağ olacak.

'Hedefim Sensin'i Kıvanç Baruönü yönetirken Ata Demirer ile Demet Akbağ'a başrollerde Gonca Vuslateri, İlker Aksum, Tarık Ünlüoğlu ve Erkan Can eşlik ediyor. Çekimleri Gökçeada ile İstanbul'da gerçekleştirilen film, gösterime 30 Kasım'da girecek.

Yapımcılığını BKM'nin üstlendiği bir Kuzey Ege komedisi olan ‘Hedefim Sensin'de izleyiciye Gökçeada'nın kıyılarında bol kahkaha, aşk ve müzik sunulacak. İstanbul'da başlayıp Gökçeada'da devam eden hikâyede, Ata Demirer, 'Zekeriya Taştan' adında bir çiğ köfteciyi canlandırdı.

Hedefim Sensin Hikaye:

'Zekeriya Taştan', hayatını İstanbul sokaklarında çiğ köfte satarak kazanmaktadır. ‘Bülbülün çilesi dilindendir' misali bir gün yanlış yerde, yanlış zamanda ötünce İstanbul'u terk etmek zorunda kalır. İlk defa ayak bastığı Gökçeada'da sadece 'Zekeriya Taştan'ın hayatı değil, Hafize'nin (Demet Akbağ), Leyla'nın (Gonca Vuslateri) ve Yarım Hasan'ın (İlker Aksum) hayatı da tamamıyla değişir; yani artık kaderin hedefinde kahramanlarımız vardır.





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