Gökçeada feribot seferlerine fırtına engeli

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamada, Kabatepe-Gökçeada Hattı'nda Gökçeada'dan 07.00, 11.00 ve 16.00, Kabatepe’den 09.00, 13.00 saatlerindeki seferlerin yapılacağı belirtildi.

AA'nın haberine göre; açıklamada, Kabatepe'den saat 15.00, 20.00 ile Gökçeada'dan saat 13.00, 18.00 seferlerinin ise olumsuz hava şartlarından dolayı iptal edildiği duyuruldu.

*Haberin fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir.