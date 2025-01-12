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        Haberler Gündem Güncel Gökçeada feribot seferlerine fırtına engeli | Son dakika haberleri

        Gökçeada feribot seferlerine fırtına engeli

        Çanakkale'nin Gökçeada ilçesine bugün yapılması planlanan feribot seferlerinden bazıları fırtına nedeniyle iptal edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.01.2025 - 02:24 Güncelleme: 12.01.2025 - 02:25
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        Gökçeada feribot seferlerine fırtına engeli
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        Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamada, Kabatepe-Gökçeada Hattı'nda Gökçeada'dan 07.00, 11.00 ve 16.00, Kabatepe’den 09.00, 13.00 saatlerindeki seferlerin yapılacağı belirtildi.

        AA'nın haberine göre; açıklamada, Kabatepe'den saat 15.00, 20.00 ile Gökçeada'dan saat 13.00, 18.00 seferlerinin ise olumsuz hava şartlarından dolayı iptal edildiği duyuruldu.

        *Haberin fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir.

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        #Son dakika haberler
        #Çanakkale
        #Gökçeada
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