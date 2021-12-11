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Gökçeada ve Bozcaada feribot seferlerine fırtına engeli

Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli-Bozcaada hattında yarın yapılması planlanan bazı feribot seferleri iptal edildi

Gökçeada ve Bozcaada feribot seferlerine fırtına engeli
AA

Çanakkale Boğazı ile adalar hattındaki ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamaya göre, bölgede beklenen fırtına nedeniyle yarınki Kabatepe-Gökçeada ile Geyikli-Bozcaada seferlerinden bazıları gerçekleştirilmeyecek.

Buna göre, Gökçeada'dan Kabatepe'ye saat 07.00, Kabatepe'den Gökçeada'ya saat 09.00 seferi ile Bozcaada'dan Geyikli'ye saat 07.00 ve 10.00, Geyikli'den Bozcaada'ya da saat 08.00 ve 11.00'de yapılacak seferler iptal edildi.

Öte yandan, Gökçeada'dan Kabatepe'ye yarın akşam saat 22.00'de, 13 Aralık Pazartesi sabah ise Kabatepe'den Gökçeada'ya saat 05.00'te ek sefer düzenlenecek.

Diğer güzergahlarda ulaşım normal seyrinde gerçekleştirilecek.

Gökçeada ve Bozcaada hattındaki seferler saatteki hızı zaman zaman 90 kilometreye ulaşan fırtına nedeniyle dün ve bugün de yapılamamıştı.

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