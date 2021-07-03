Zincirleme kaza: 1 ölü, 5 yaralı 0:00 / 0:00

İHA

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir'den Edremit yönüne giden karayolu üzerinde bulunan Gökçeyazı'da ki bir köfteci tesisinin önünde meydana gelen ve 3 aracın karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 1', ağır olmak üzere 5 kişi de yaralandı.

34 PY 6390 plakalı aracın, 34 BDV 845 plakalı araca çarpması sonucu, 34 BDV 845 plakalı aracın şoförü ağır yaralandı, kaza sonucu araçtan fırlayan Emine Oral ise hayatını kaybetti.

10 KG 510 plakalı aracın da kazaya karışması sonucu toplam 5 kişi yaralı olarak, Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İvrindi İtfaiye ekipleri ve 112 acil kurtarma sağlık ekipleri olay yerinde gerekli müdahalaleri yaptı.

Kaza sonucu kısa süreli kapanan yol trafik kaza yapan araçların kenara çekilmesi sonucu trafiğe açıldı.