Sevgilisinin kıyafetlerini yaktı! 0:00 / 0:00

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Ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu, bir ayrılıp bir barıştığı sevgilisi Gökhan Göz ile ilişkisine yeniden şans vermişti. Geçtiğimiz aylarda evlilik kararı alan çiftten Saraçoğlu, Göz ile dördüncü kez ayrıldıklarını duyurmuştu. 'Konuşursam insan içine çıkamazlar' diyen Saraçoğlu, ayrılık nedeninin 'yasak aşk' olduğunu itiraf etmişti. Açıklamada geçen kişinin Berdan Mardini'nin eski eşi Fatoş Yelliler olduğu öne sürülmüştü.





"BOŞANMA ARİFESİNDEYKEN TANIŞTIK"

Yelliler, hakkında çıkan haberlerin ardından, "Ben Berdan Mardini ile boşanma arifesindeyken Gökhan Bey ile tanışmıştım, kendisinin bundan haberi yoktu ve bu sebeplerden dolayı kendisi ailesiyle çok büyük sorunlar yaşadı." açıklamasını yaparak, özür dilemişti.

"MEZHEPSİZ" DEMİŞTİ

Göz, Yelliler'in bu sözlerinin ardından, "Özrünü kabul etmiyorum. Hakkımı da helal etmiyorum. Fatoş Yelliler’i destekleyen her kadın da onun gibi mezhepsizdir." şeklinde sert konuşmuştu.

AŞKLARINI İLAN ETTİLER!

Açıklamasının ardından kısa bir süre sonra Gülşah Saraçoğlu ile 5. kez barışan ve çok geçmeden birlikteliklerine son veren Gökhan Göz, sosyal medya hesabından Fatoş Yelliler ile yeni bir aşka yelken açtığını duyurmuştu.

"İLK KEZ BERABER KAMERA KARŞISINDAYIZ"

Geçtiğimiz günlerde Yelliler'in 33. yaş günü için Anadolu yakasındaki bir otelde kutlama düzenlemişti. İkili, ilk kez el ele görüntülenmişti. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Gökhan Göz, "Kısa bir ayrılık sonrası beraberiz, bugün dostlarımızla aramızda kutlamak istedik. İlk kez beraber kamera karşısındayız. Fatoş çok güzel kalpli bir insan o her şeyi hak ediyor." demişti.

"GÖKHAN'IN HAYATIMDA OLMASI BÜYÜK BİR HEDİYE"

Kendilerine gelen eleştirilerle ilgili de konuşan Gökhan Göz, "Yorumları tek tek okuyorum, ikimiz de çocuk sahibiyiz. İki tane çocuğum var, dikkat etmek zorundayız. İnsanlar çok acımasız, aşkın mantığı yok, hesabı yok, tarifi yok, ne zaman nereden geleceği belli olmuyor. Kendisine bana karşı yaptığı fedakarlık için teşekkür ederim, bu hayatı biz tercih ettik ama insanlar eleştiri yaparken vicdanlarını unutmasınlar çocukları da düşünerek dikkat ederek yorum yaparlarsa seviniriz." ifadelerini kullanmıştı.

SEVGİLİSİNİN MESAJLARINI İFŞA ETTİ!

Ancak önceki gün Gökhan Göz ve Fatoş Yelliler ilişkisinde yeni bir gelişme yaşandı. İkili, 4. kez ayrıldı. Göz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sevgilisinin evli insanlarla mesajlaşmalarını ifşa etti.

"HERKES HATALARININ BEDELİNİ ÖDEYECEKTİR"

Gökhan Göz, Yelliler'e aldığı kıyafetleri sokak ortasında benzin döküp yaktı. "İhanetin telafisi olmaz!" diyen Göz, bir başka paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Sevgimin aşkımın peşinden gözümü karartarak gittim. Bir çok şeyi kabul edilemez olsa da sineme çektim. Lakin k... b... yemekten vazgeçmez. Kanı bozuk bir kişi ruhumuzu ve kalbimizi koordineli bir şekilde kullandı geçmişi silmişken hali hazırda yine aynı rezilliklere kendimi ailemi ve sevenlerimi düşürdüğüm için çok üzgünüm hepsinden özür dileyerek hayatıma yeni ve üçüncü gözü açık olarak devam edeceğime yemin ederim. Ben bu oyuna alet oldum belki herkes parasıyla satın aldı bazı şeyleri ama ben duygularımla sevgimle aşkımla teslim olmuştum. Bundan sonra geçmişimde anılmış her kim varsa artık bir çizik çektim. Herkes yaptığı hataların ve vebalin bedelini er yada geç ödeyecektir. İhanetin telafisi, k... bahanesi olmaz!

"ÇOK ACIMASIZCA!"

Fatoş Yelliler de Göz'ün bu açıklamaların ardından bir paylaşım yaptı. 'Aldatma' iddialarını yalanlayan Yelliler, "Çok acımasızca!" yorumunda bulundu ve şunları söyledi:

Eski tarihli mesajları birlikteliğimiz bile söz konusu değilken şu an güncel mesajlarmış gibi gösterip birlikte olduğumuz sürece bağlamak sadakatsizlikle suçlamak ve farklı algılar yaratmak çok acımasızca! Herkes kendi vicdanıyla baş başa bırakıp sadece Allah'a havale ediyorum. Herkesin yolu açık olsun.