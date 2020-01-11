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Ünlü şarkıcı, sözleri ve müziği kendisine ait olan 'Dem İ Oz' albümünü dinleyicileriyle buluşturdu. Kariyeri boyunca yenilikçi işlere imza atan Kırdar bu albümde, trip hop, tekno ve etnik melodileriyle müzikseverlerine sıra dışı bir çalışma ile çıkacak.

Projenin içinde yer alan 'Elimi Tut' şarkısına Onur Işık Cantürk yönetmenliğinde bir video klip çekildi.

2019 yılında Universal Müzik Türkiye ile bir anlaşma imzalayarak kataloğundaki albümleri dijital platformlara taşıyan Gökhan Kırdar’ın, sekiz şarkıdan oluşan yeni albümü 'Dem i Oz'daki şarkıların isimleri; Diril, Elimi Tut, Bu Aşk, Erir, Ateşle Dans, Off, Şeytan Senin İçinde ve Dumteka...