Şarkıcı Gökhan Özen, bir süredir hayatına musallat olduğunu ve hakkında sosyal medya aracılığı ile karalama kampanyası başlattığını ileri sürdüğü bir kadın için 4 ay uzaklaştırma kararı çıkarttı.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Gökhan Özen, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "5 aydır hayatıma musallat olmuş, hayatımda bir kere bile görmediğim, karşılaşmadığım bir kadının sistematik şekilde planlayıp, yürüttüğü suçlama, kin, nefret, iftira ve hakaretlerine maruz kaldım. Dün itibarı ile 4 ay uzaklaştırma ve yayın yasağı alındı. Bu saatten sonra bu sistematik karalama kampanyasına deva edilirse zorlama hapis bu bir...

Aylar süren bu süreçte hep 'Bunun bir nedeni olmalı' dedik. 'Kimse tanımadığı birine bu kadar nefret ve kinle planlı sistematik şekilde saldırmaz' dedik. Araştırdık ve sonunda bulduk. Akıl almaz gerçekleri sizlerle zamanı gelince bir bir paylaşacağım. Bakın neler neler olmuş da haberimiz yokmuş.

Bu işleri planlayarak yürütmesi ve 25 yıllık tertemiz ismimi ve itibarımı her gün bitmek bilmeyen bir nefretle zedelemeye çalışması için para karşılığı tutulmuş bu kadın için dün itibarı ile 4 ay uzaklaştırma, yayın yasağı alındı. Bu pislik zincirlerinde, yalan haberi kaynak, araştırmadan yayan basıncık haber yapan kuruluş ve şahıs için hukuki yollara başvuruldu. Tekzipleri paylaşacağım. Tekzip etmeyenlere açtığım davaları da..."