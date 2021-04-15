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Gökhan Özoğuz kimdir? Athena Gökhan kaç yaşında, nereli? İşte Gökhan Özoğuz'a dair merak edilenler

Televizyon dünyasının ve müzik piyasalarının tanınan müzik grubu Athena ile ünlenen Gökhan Özoğuz araştırılıyor. Sosyal medya platformu Twitter üzerinden yazdıklarıyla sık sık adından söz ettiren Gökhan Özoğuz'un hayatı ve şarkıları merak konusu oldu. Gökhan Özoğuz kimdir? Athena Gökhan kaç yaşında, nereli? İşte Gökhan Özoğuz'a dair merak edilenler

Gökhan Özoğuz kimdir? Athena Gökhan kaç yaşında, nereli? İşte Gökhan Özoğuz'a dair merak edilenler

Bir zamanların popüler müzik gruplarından biri olan Athena'nın solisti olarak tanınan Gökhan Özoğuz sosyal medyanın gündeminden düşmüyor. Bir süre öncesinde kadar müzik programlarında jüri olarak görev alan Gökhan sempatik tavırları ve şarkılarıyla hayranları tarafından araştırılıyor. Peki, Gökhan Özoğuz kimdir? Athena Gökhan kaç yaşında, nereli? İşte Gökhan Özoğuz'a dair merak edilenler

GÖKHAN ÖZOĞUZ KİMDİR?

Gökhan Özoğuz 11 Ekim 1976 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Hakan Özoğuz'un ikiz kardeşidir. Athena grubunun solistidir.

2004 Eurovision Şarkı Yarışması'nda Türkiye'yi "For Real" adlı şarkıyla temsil ettiler. Bu şarkı 195 puanla dördüncü oldu ve o zamana kadar Türkiye'nin Eurovision tarihinde en fazla puan alan şarkı oldu.

Ayrıca 2013-2016 yayın döneminde Tv8'de yayınlanan ve Acun Ilıcalı'nın yapımcılığını ve sunuculuğunu yaptığı O Ses Türkiye isimli müzik yarışmasında jüri üyeliği yaptı.

GÖKHAN ÖZOĞUZ EVLİ Mİ, EŞİ KİM?

2012 yılında Melis Ülken ile evlenmiştir. Ayşe Derya adında bir kızı ve ikizleri vardır.

GÖKHAN ÖZOĞUZ ALBÜMLERİ

One Last Breath (1993)
Holigan (1998)
Tam Zamanı Şimdi (2000)
Mehteran Seferi (EP) (2001)
Herşey Yolunda (2002)
US (2004)
Athena (2005)
İT (EP) (2006)
100 Şerefli Yıl (EP) (2007)
Pis (2010)
Altüst (2015)

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