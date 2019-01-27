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Usta besteci, basın mensuplarının "Klip çekimleriniz esnasında, eşinizin kıskançlık yaptığı oluyor mu?" sorusunu, "O konuda şanslıyım, eşim beni çok kıskanmıyor. Çünkü bana sonsuz bir güveni var" diyerek yanıtladı.