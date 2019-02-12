Yakın dostlarıyla birlikte geldiği AVM’de Beşiktaşlı futbol severlerin yoğun ilgisine maruz kalan Töre, herkesle tek tek ilgilenip fotoğraf çekilmeyi ihmal etmedi. Daha sonra meydan katından bir restoranda öğle yemeği yiyip koyu bir sohbete oturdu.