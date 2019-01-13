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Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre, Linet’in “Sahnede playback yapan şarkıcı haram para kazanır.” açıklaması kendisine hatırlatılan sanatçı, “Haram demeyeyim ama, o biraz kişinin kendi vicdanıyla alakalıdır. Ben bir playback konserimden sonra “Performansınız çok iyiydi.” yorumunu alınca, playback yapmayı bıraktım.