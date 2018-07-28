İHA'nın haberine göre, Türkiye’de resmi olarak ilk defa Kocaeli'de düzenlenen 2018 Dalga Sörfü Türkiye Şampiyonası nefesleri keserken, şampiyona sonrasında konser veren Gökhan Türkmen ve Aslı Demirer, Kandıra sahillerini hayranlarıyla doldurdu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Kocaeli Valiliği, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Türkiye Dalga Sörfü Federasyonu, Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şubesi, Türkiye Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu işbirliği ile düzenlenen şampiyona sonrasında dereceye girenler ve şampiyonayı takip eden vatandaşlar, konser coşkusu yaşadı.

Kandıra’nın Babalı Sörf Köyünde gerçekleşen şampiyona ardından sahneye çıkan Aslı Demirer ve Gökhan Türkmen, sevilen şarkılarını seslendirdiler. Konser alanını dolduran binlerce vatandaş, Dermirer ve Türkmen'in seslendirdiği şarkılar ile doyasıya eğlendi.

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